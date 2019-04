Benešová navrhuje omezit funkční období nejvyššího žalobce. „Jako jinde v Evropě“

Jak hodnotíte názory nebo spekulace, že byste po nástupu na ministerstvo mohla chtít dělat nějaké zásadní změny v systému státního zastupitelství? Jsou to úsměvné spekulace, přímo dětinské a naivní. Stručně na to odpovím tak, že žádné čistky ve státním zastupitelství nechystám. Budu samozřejmě komunikovat se soustavou státního zastupitelství, sdělím jim, jaké mám výhrady k současné práci a co by se mělo zlepšit. A budu s nimi komunikovat i zákon o státním zastupitelství, který stále nebyl předložen a který je v legislativním plánu. Pokud se ptáte na priority – je to boj s korupcí, hodnotí nás špatně GRECO (evropská organizace Skupina států proti korupci, pozn. red.), máme 14 nesplněných základních bodů, valné výsledky nejsou, tak budeme pátrat po příčinách a jak to zlepšit. Budu dbát na kvalitní legislativu, aby ministerstvo spravedlnosti, pod které spadá Legislativní rada vlády, pokud jsou tam nějaké nedostatky, a slyšela jsem i výtky, tak aby se odstranily.

Jaký je váš názor na působení nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana? Znáte se určitě léta… Známe se, protože já ho tehdy vybírala do Haagu jako vhodného kandidáta. Dokonce jsem si o něj musela několikrát jezdit říkat do Plzně, takže jsem byla ta, která ho vytáhla nahoru. Tam se osvědčil, v této funkci je už nejdéle sloužící. Samozřejmě s ním komunikuji i mimo soustavu, když jsme se potkali. Takže zásadní výhrady nemám, proč bych měla mít? Nevím, proč mi to podsouvají, zejména pan (předseda TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti) Pospíšil je hysterický. To je úsměvné, protože když byl Pospíšil ministrem, tak si tam pěstoval lidi, u kterých zrovna nebyla záruka, že budou dodržovat zákon. A dneska mi vytýká a podsouvá takovéto věci. Jsem z toho docela rozladěná, že to zrovna on takto pojal. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman tedy má vaši důvěru? A proč by neměl? Nikdy jsem neřekla, že ji nemá. Ale říkala jste, že chcete nějaké funkční období pro státní zástupce. Ale to je v souvislosti s vývojem tvorby zákona o státním zastupitelství, to neznamená, že je ohrožen na své funkci. Tam bude stanoveno funkční období, protože právě ten nejvyšší (státní zástupce) nemá funkční období jako jediný, což je anomálie, i pokud jde o evropskou legislativu. Tak se bude stanovovat. Já už jsem takový zákon předkládala v Rusnokově vládě, bohužel nebyl přijat, byť jsme ho do vlády předložili. A tam už funkční období pro nejvyššího státního zástupce bylo.

Jak dlouhé by to funkční období mělo být? Pokud si vzpomínám, tak bylo sedmileté. Takové průměrné, jaké v Evropě je. Pavel Zeman už je nejvyšším státním zástupcem déle než sedm let. To potom záleží na tom, jestli může opakovat a tak dále. A to se musí všechno vykomunikovat. Já se musím na ten zákon podívat znova, protože teď už je to v kontextu potřeby doby. Protože tam jsme měli odbory závažné hospodářské kriminality a přilepen boj s korupcí, dneska máme zase jiné priority, je tady kyberšikana a takové věci. Budeme to muset trošku předělat, přizpůsobit potřebám doby, abychom měli stanoveny skutečné současné priority. A bude se tam řešit samozřejmě i otázka, zda může (nejvyšší státní zástupce) opakovat, zda může být funkční období větší, nebo menší. Ale je nelogické, jestliže má prezident pět let, tak kolik byste chtěli u nejvyššího státního zástupce. Určitě sledujete práci vrchních státních zástupců Lenky Bradáčové a Ivo Ištvana, s jejich prací jste spokojena? Já je zase tak úzce nesleduji, protože jsem byla v pozici advokáta. Teď budu mít větší možnost si prověřit výsledky jejich práce. A jestliže se bude tvořit nový zákon, tak si určitě budu chtít udělat nějaké analýzy efektivity činnosti obou odborů při obou vrchních státních zastupitelstvích, protože to k té legislativní práci patří. Teď třeba vytýkali paní (ministryni pro místní rozvoj) Dostálové, že u stavebního zákona neměla patřičné analýzy funkčnosti. Tak toho bych se ráda vyvarovala, analýzy budu chtít, pokud budeme tvořit novelu nebo nový zákon. A tam se vyjeví, jak vlastně pracují. Ale já si myslím, že nepracují zase tak špatně.