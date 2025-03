Obliba takzvaného prodeje ze dvora roste

Zemědělci hledají nové cesty k zákazníkům. Podle profesních svazů roste obliba takzvaného prodeje ze dvora. Zájem o něj vzrostl, i když celkově zemědělská produkce v Česku loni klesla. Mohla za to hlavně nižší úroda obilovin, ovoce nebo zeleniny. Ministerstvo zemědělství chce zvýšit povolený počet prodaných kusů drůbeže nebo králíků z hospodářství přímo spotřebiteli. Současný týdenní limit poražených kusů by nahradil vyšší roční limit. To by mohlo pomoc hlavně sezónním prodejcům a podpořit by to mělo i české zemědělství. Loni se produkce odvětví meziročně snížila o skoro tři procenta.