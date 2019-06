Bartoš či Kupka demonstranty na Letné podpořili. Podle Filipa jim chybí respekt k výsledku voleb

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli znovu zopakoval, že stále nerozumí tomu, proti čemu lidé demonstrují. Premiér ocenil, že v Česku mohou lidé 30 let po revolučním roce 1989 svobodně demonstrovat a vyjadřovat své názory. O některých si však podle něj může normální člověk myslet své. Babiš prý nesouhlasí s tvrzením demonstrantů, že by on či vláda zasahovali do nezávislosti justice. „Myslím, že jsme udělali s paní Benešovou vše, abysme vyvrátili ty domněnky. Lidé protestují proti něčemu, co se nestalo a co se nestane.“