Opozice zřejmě s vyslovením nedůvěry neuspěje. "Ale chceme důkladnou diskusi o vládní politice"

Komunisté, kteří vládu zatím podporovali, ještě konečné stanovisko nesdělili, ale aby kabinet padl, museli by aktivně hlasovat proti němu. Opozici by nestačil ani jejich odchod ze sálu, nebo kdyby se zdrželi.

Zopakoval ale argumenty předsedy SPD Tomia Okamury, že za hlavní problém kabinetu považuje hnutí nikoli Andreje Babiše, nýbrž menší koaliční stranu ČSSD. SPD by tedy podle Hrnčíře byla ochotna podpořit „vládu odborníků“, na které by se sociální demokraté nepodíleli.

K tomu, co obsahuje návrh auditní zprávy Evropské komise o Agrofertu, se staví Okamurovo hnutí zdrženlivě.

„Z Evropské komise přišel návrh auditní zprávy. České orgány se musí vyjádřit. České orgány mohou domněnky nebo skutečnosti, které se ve zprávě nachází, vyvrátit, což je možné,“ uvedl Jan Hrnčíř.

SPD by podle něj mohla změnit postoj, „pokud by se ukázalo, že státu vznikla škoda jednáním konkrétních lidí, museli bychom vracet prostředky“. Ale ani tehdy by to nebylo automatické. „Je to otázka míry provinění, ale dokázal bych si představit, že by naše podpora být nemusela. Respektujeme, že hnutí ANO vyhrálo volby, že má právo sestavit vládu,“ dodal poslanec SPD.