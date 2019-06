Opozice chce hlasovat o nedůvěře vládě. Schůze má být příští týden

Poté, co se na veřejnost dostal obsah návrhu jedné z auditních zpráv, které připravila Evropská komise a týkají se Agrofertu a jeho činnosti ve vztahu jednak k evropským dotacím, jednak k premiéru Andreji Babišovi (ANO), vyzývala opozice vládu, aby sama požádala o důvěru. Když to Babiš odmítl, přichází nyní část opozičních stran s návrhem na vyslovení nedůvěry.

Komunisty přitom opozice podle Fialy neosloví. „Je to nejvěrnější spojenec Andreje Babiše, pevná součást vládní koalice, pro mě to je někdy nerozlišitelná frakce ANO. Tam je debata zbytečná,“ míní.

Předseda nejmenšího sněmovního uskupení STAN Vít Rakušan však zdůraznil, že ani tak opoziční strany hlasování o nedůvěře nevnímají „jako plácnutí do vody“. Zásadní pro ně je i to, že na mimořádné schůzi bude muset být Andrej Babiš osobně přítomen.

Opozice reaguje na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Podle návrhu, který unikl na veřejnost, má Babiš nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Babiš se ke zprávě vyjádřil ve sněmovně, kde odmítl, že by vracení peněz hrozilo. Zpochybnil také kompetentnost auditorů, kriticky se k textu vyjádřili i někteří další vládní politici.