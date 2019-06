Hamáček: Odpověď na audit o Babišově střetu zájmů nemůže psát vnitro

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) označil požadavek opozice za absurdní. „To dělají úředníci. Ti úředníci jsou za to odpovědní,“ zdůraznil. Odmítl, že by se úředník nechal ovlivnit nějakým tlakem. „Já garantuji, že to absolutně nebude. A jestli to bylo v minulosti zvykem, tak za nás ne. Absolutně vylučuji politické tlaky,“ prohlásil.

Brabec je přesvědčený, že Česko nabídne takové argumenty, že výsledný závěr Komise bude jiný. „Já sám, když jsem tam viděl věci, které se týkají ministerstva životního prostředí, jsem v šoku, že to tam mohl někdo napsat,“ řekl novinářům. Odkázal na své plánované úterní vystoupení ve sněmovně, které podle jeho slov bude „zajímavé“.