Zjištění Evropské komise jsou závažná, mohla by zavdávat podezření na trestný čin, uvedl Pavel Zeman

Podle Pavla Zemana si Nejvyšší státní zastupitelství vypracuje vlastní analýzu navrhovaného dokumentu, výsledky by mohlo mít do dvou či tří týdnů. „To, co je tam napsané, je závažné a mohlo by to zakládat podezření z trestného činu,“ řekl Pavel Zeman

„Zprávu nyní analyzujeme a bude-li potřeba si k tomu vyžádat další informace, tak si je vyžádáme,“ uvedl nejvyšší státní zástupce. Podle Zemana je třeba znát celý proces, včetně toho, „jak vypadaly žádosti o dotace, kdo o nich rozhodoval, kdo byly zodpovědné osoby, jak reagovaly, jestli měly k dispozici všechny informace.“

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) v nedělním pořadu Partie televize Prima uvedla, že nevidí důvod nevěřit premiéru Babišovi ve sporu s Evropskou komisí ve věci údajného střetu zájmů. Babiš splnil zákonné požadavky na vyřešení problému, když převedl holding Agrofert do svěřenských fondů, uvedla ministryně.