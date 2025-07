Vyrobí elektřiny jako devatenáct Temelínů. Čína vybuduje megapřehradu v Tibetu

„Je to energetický projekt, který přesahuje vše, co bylo zatím vybudováno,“ komentuje plánovanou přehradu Eva Bílková z katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT. Projekt je podle úřadů součástí snahy Číny rozšířit využívání obnovitelných zdrojů energie a snížit tak emise oxidu uhličitého, který je hlavním příčinou současné klimatické změny. Rozsáhlé vodní dílo přehradí řeku Jarlung Cangpo na jejím dolním toku, což může mít dopad na miliony lidí žijících níže po proudu v Indii a Bangladéši.

„Stavba přehrady v tomto místě je kromě hydroenergetického využití také politickým krokem,“ domnívá se Bílková. „Protože každá regulace vody té řeky může sloužit v případě konfliktu jako zbraň.“ Podle vědkyně to není výjimečný krok, například při posledním konfliktu mezi Indií a Pákistánem Indie vypověděla svému protivníkovi smlouvu o poskytování vody. „Tím na Pákistán významně tlačila. Čína by mohla s touto nádrží dělat totéž. Zatím ale nevíme, kolik vody přehrada zadrží, takže není jasné, jak silná tato hrozba bude,“ doplňuje Bílková.

Klimatické cíle Číny

Podle Nové Číny, která o projektu poprvé informovala v prosinci, bude stavba hrát klíčovou roli při dosažení čínských cílů v oblasti uhlíkové neutrality, podpoří související průmyslová odvětví a vytvoří pracovní místa v Tibetu.

Čína je sice největším světovým zdrojem emisí skleníkového plynu oxidu uhličitého, ale snaží se svou ekonomiku dekarbonizovat pomocí investic do obnovitelných zdrojů a stavbou méně znečišťujících uhelných elektráren. Tamní emise skleníkových plynů se obecně za poslední dekádu výrazně zvýšily – asi o pětinu. Řada analytiků ale posledních několik let odhadovala, že se emise v zemi blíží k vrcholu a měly by začít klesat, zejména vzhledem k tomu, jak moc se mění struktura tamní energetiky s přechodem na obnovitelné a bezemisní zdroje. A přesně to se nyní už rok opravdu děje.

Podle zprávy think tanku Carbon Brief se v prvním čtvrtletí roku 2025 emise v Číně meziročně snížily o 1,6 procenta. Jde ale o dlouhodobější trend, protože za posledních dvanáct měsíců zaznamenala země pokles o jedno procento.

Řeka a její přehrada

Řeka Jarlung Cangpo protéká Tibetem ze západu na východ a v jednom úseku dramaticky klesá o dva tisíce metrů na pouhých padesáti kilometrech, což představuje obrovský potenciál pro výrobu vodní energie. Čína již v minulých letech uvedla do provozu několik přehrad na horním toku řeky. „To je z pohledy hydroenergetiky výborné místo, není divu, že se ho Peking rozhodl využít,“ dodává Bílková.