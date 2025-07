Španělská vláda chce odtajnit dokumenty z doby frankistické diktatury

Nový návrh zákona počítá s časovým omezením tajnosti dokumentů. Nejvyšší utajení tak bude omezeno na 45 let, které bude možné prodloužit jen v případě, že by zveřejnění ohrozilo národní bezpečnost, napsala EFE. V případě, že by se zákon podařilo rychle projednat v parlamentu, mohl by začít platit v příštím roce. Utajení by tak odpadlo u dokumentů pořízených před rokem 1981.

Dosud se vláda masovému odtajnění dokumentů z období frankismu i přechodu k demokracii bránila s odůvodněním, že by šlo o administrativně velmi náročný proces, poznamenal web El País.

Současná legislativní úprava ve Španělsku pochází z doby diktatury, která skončila s úmrtím Franca v roce 1975. Zákon nepočítá s časovým omezením platnosti tajemství. Podle současného ministra spravedlnosti Felixe Bolañose nový zákon přiblíží španělskou úpravu k evropským standardům. „Poprvé v dějinách naší země tu bude možnost automaticky odtajnit dokumenty, které byly dosud utajené,“ uvedl ministr.