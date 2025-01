Španělsko si letos připomíná 50. výročí smrti fašistického diktátora Franca

Ne všichni se k připomínkovým akcím a uměleckým vystoupením pod patronátem středolevicové vlády připojí. Osoba fašistického generála španělskou společnost rozdělovala vždy. A nejiné to je nyní, kdy podpora krajně pravicové strany Vox, která se k Francovu odkazu otevřeně hlásí, stále roste. V předloňských volbách vyšla jako třetí nejsilnější v zemi.

Sánchez varoval před ztrátou svobody

Připomínat si přechod k demokracii podle scénáře socialistů odmítá i hlavní opoziční strana Lidovců vzešlá z aliance bývalých frankistů. Právě s nimi chtěla krajní pravice sestavit koalici a poprvé od Francovy smrti se dostat do vlády. U moci ale zůstali socialisté díky podpoře katalánských separatistů. To vyhnalo opakovaně desítky tisíc lidí do ulic. „Není to nenávist, ale jsme rozhořčení, protože si s námi hrají,“ řekla jedna z demonstrantek.

V některých regionech se Lidovci společně s Vox snaží zrušit takzvaný Zákon o demokratické paměti prosazený levicí. Ten nově umožňuje postih zločinů z dob frankismu nebo exhumace těl obětí totality. Masových hrobů jako ten nedaleko Madridu jsou po celém Španělsku na dva tisíce. Leží v nich přes sto tisíc odpůrců španělského fašismu.