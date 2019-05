Opozice žádá okamžité zastavení proplácení dotací Agrofertu. Zváží jednání o důvěře vládě

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ve sněmovně řekl, že není možné, aby se zpráva tajila a diskutovalo se jen o tom, co z ní unikne do médií. Vyzval k jejímu zveřejnění. „Pokud se ukáže, že jsou informace pravdivé, budeme chtít hlasování o nedůvěře vládě,“ uvedl.

Také hnutí STAN hovoří o mimořádné schůzi sněmovny. „Česko by mělo vrátit část dotací pro Agrofert – my říkáme, že by to měl být Agrofert, ne Česko!“ řekl předseda STAN Vít Rakušan. „Je na stole zpráva, konstatující, že premiér Babiš je ve střetu zájmů. Naše výzva směřuje k ministerstvu financí a ministerstvu pro místní rozvoj. Apelujeme, aby neprodleně tuto zprávu ministerstva zveřejnila, dala ji k dispozici sněmovně i veřejnosti,“ dodal.

„V listopadu jsme vyzývali Babiše, aby zveřejnil konkrétní podobu zakladatelského statutu svěřenských fondů, aby bylo zřejmé, že není ve střetu zájmů. Evropská komise konstatuje, že ve střetu zájmů je. Vyzýváme premiéra znovu: zveřejněte konkrétní podobu statutu svěřeneckých fondů. Vaše hnutí vzniklo jako protikorupční, vyzýváme vás, abyste konal,“ vzkázal místopředseda STAN Petr Gazdík.