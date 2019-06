Hlasování o nedůvěře vládě je nezbytný úkol opozice, říká Kupka. Schůze může být příští středu

„Nám jde o to, aby každý poslanec z vládní koalice sám za sebe vystoupil a řekl Ano, anebo Ne, pro mne vláda vedená premiérem Andrejem Babišem má, nebo nemá důvěru,“ vysvětlil.

Pro vyslovení nedůvěry vládě je třeba 101 hlasů, proto by pětice stran potřebovala pro úspěch i hlasy dalších sněmovních frakcí. Podle Kupky je ale hlasování na místě v každém případě.

Předseda dolní komory a místopředseda hnutí ANO uvedl, že schůze by se mohla konat příští středu. „Už jsem se předběžně bavil s předsedy klubů, asi by bylo dobré, aby byl přítomen i premiér a zřejmě takovým průnikem je středa. Takže jestli podle plánu obdržím padesát podpisů, tak ve středu v deset hodin svolám mimořádnou schůzi,“ řekl Vondráček.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše opoziční strany oslovily SPD a ČSSD, zda by byly ochotny hlasovat proti kabinetu. Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka uvedl, že na jednání předsednictva mohou zaznít opačné názory, ale očekává, že převáží názor ve vládě zůstat. Místopředseda SPD Radim Fiala pak uvedl, že hnutí bude hlasovat proti kabinetu, avšak nikoli kvůli premiérovi, ale kvůli účasti ČSSD.

Z dosavadních 14 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl pouze jediný. V roce 2009 Poslanecká sněmovna vyjádřila nedůvěru koalici ODS, KDU-ČSL a Strany zelených. Premiérem byl tehdy Mirek Topolánek a Česká republika v té době předsedala Evropské unii.

Podle návrhu auditní zprávy Evropské komise, který zveřejnila média, má Babiš nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.