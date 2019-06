Hamáček žádá, aby Zeman řekl termín jmenování nového ministra kultury. Zvažuje i žalobu

Místopředseda Veselý řekl, že pokud by prezident do neděle 30. června nerozhodl, kdy Šmardu jmenuje, a premiér zároveň neměl připravenou kompetenční žalobu, je taková situace mimo ústavní rámec. ČSSD by pak podle Veselého musela adekvátně reagovat.

Předseda ČSSD Hamáček jeho slova o kompetenční žalobě zmírnil, označil ji pouze za jednu z možností. „Je to jedna z možností řešení, ale není to tak, že stojí v nějaké rovině ultimáta, že bychom požádali premiéra, aby tu žalobu podal. Pan prezident vyjádřil ochotu jednat, takže my jsme připraveni jednat, do té doby nemá cenu něco dalšího řešit,“ řekl Hamáček.