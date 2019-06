Toman podle svých slov není ve střetu zájmů. SZIF ale pozastaví proplácení projektů firmám jeho rodiny i Agrofertu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) nebude proplácet dotace holdingu Agrofert od února 2017, kdy ho premiér Andrej Babiš (ANO) vložil do svěřenských fondů kvůli platnosti novely o střetu zájmů. Od té doby proplatil projekty za 63 milionů korun. Stejný způsob zvolí i u podniků rodiny ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), a to od 2. srpna 2018. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekl ředitel SZIF Martin Šebestyán.