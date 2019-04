Ministr Toman v podezření ze střetu zájmů. Firma jeho otce přišla za podivných okolností k pozemkům

Firma Xaverov, kterou z osmdesáti procent vlastní otec ministra zemědělství Miroslav Toman starší, v uplynulých dvaceti letech získala za podivných okolností řadu lukrativních pozemků v Praze. Na některých stojí dopravní stavby, hlavní město je potřebovalo, a proto je v mnoha případech zakoupilo.



Jeden z nich leží na východě Prahy a je obklopen hlučnou silnicí. Město za něj zaplatilo 54 milionů korun. „Ve mně to trošku vyvolalo úsměv na tváři. Ta cena nemůže být ani poloviční, nemůže být ani třetinová. Těžko se to určuje. (…) položím otázku: najděte mi člověka, který by si chtěl koupit pozemek, na který se ani nemůže dostat, kolem něhož pořád jezdí auta,“ řekl realitní odborník Tomáš Kučera.

„Tento pozemek je naprosto, dalo by se říct až bezcenný, v podstatě není možnost tady postavit nic, je naprosto nevyužitelný,“ popsal realitní expert Otakar Schuma zmíněný pozemek na východě města. Nevýhodný nákup může vysvětlovat i fakt, že se Praha dostala do úzkých. V době, kdy se silnice stavěla, totiž pozemky patřily státu. Xaverov je získal až později a po magistrátu začal vymáhat nájemné.



Za svými zájmy šli tvrdě

„Toto není jediný příklad, (společnost Xaverov, pozn. red.) vždycky využívala všechny možné kličky,“ uvedla bývalá pražská radní pro majetek Alexandra Udženija (ODS), za jejíhož působení se pozemek pořídil. „Říkali, že pokud nenajdeme nějakou společnou cenu, tak se s námi budou soudit o obohacení, budou chtít nájemné a tak dále, takže oni opravdu za svými zájmy vždy šli tvrdě,“ popsala Udženija.



Reportérům se podařilo najít zhruba dvacet smluv, které s firmami Miroslava Tomana staršího hlavní město uzavřelo. Další pozemky koupilo i Ředitelství silnic a dálnic České republiky, celková cena činila 250 milionů korun. Redakce kvůli těmto smlouvám oslovila vedení firmy Xaverov. Žádost o rozhovor odmítlo.