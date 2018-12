Žádný střet zájmů nebyl, není a nebude, říká ministr Toman. Dotace dostala i firma jeho bratra a otce

„To byste museli vyloučit velké množství lidí ze státní správy, protože každý v rodině máme nějakého blízkého příbuzného, a pokud je dlouhodobá rodinná tradice v zemědělství, průmyslu a podobně, tak tam pracuje,“ podotýká Jurečka.

„Nechal jsem udělat smlouvu za plnění nula korun pro bratra jako poradce, tím jsem udělal ten transparentní krok, aby to bylo legální. Kdybych to nechtěl udělat, tak to nedělám. A pokud má kdokoli pochyby, že v podmínkách, které jsou transparentní a nelze je v žádostech jakkoli ohýbat, bylo nějaké pochybení, tak ať to podá,“ říká exministr zemědělství.

Sám svou zemědělskou firmu převedl na manželku. „Když jsem tehdy vstupoval do politiky, řekl jsem, že naše rodinná farma nebude nikdy – dokud já budu aktivní v politice – čerpat jedinou korunu dotací ani zelenou naftu. A nic z toho do dnešních dnů nečerpáme a to slovo platí,“ tvrdí Jurečka.