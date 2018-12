Dotace jsou spolupachatelem korupce, míní Kubera. O žádné korupci nevím, říká Vondráček

Analýza právní služby Evropské komise, o které v sobotu informovaly tři zahraniční deníky, uvádí, že Babiš má jako předseda vlády možnost v Česku řídit a ovlivňovat rozhodování spojené s využíváním evropských dotací a je tak ve střetu zájmů. Babiš sice loni převedl své firmy do svěřenských fondů, podle analýzy je ale stále konečným uživatelem výhod. Premiér všechna podezření odmítl.

„Je to jenom jedno z právních stanovisek. Debata nás čeká, a to je v pořádku. Ale Andrej Babiš udělal vše, co mu zákony umožňují a co mohl udělat. Svěřenské fondy máme v právním řádu od roku 2014, je to účelové sdružení majetku, kde je (Babiš) v postavení obmyšleného. Ale byla to jediná legální možnost,“ tvrdí Vondráček.