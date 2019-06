Koaliční smlouva platí a alternativa není, ujistil Babiš po schůzce s Hamáčkem. Kvůli Staňkovi se sejde se Zemanem

„Mohu potvrdit, že platí koaliční smlouva. Chci a udělám maximum pro to, aby koalice pokračovala, aby koalice fungovala,“ ujistil Andrej Babiš po schůzce s Janem Hamáčkem, na které jednali o požadovaném odvolání ministra kultury, které Miloš Zeman již několik týdnů odkládá. Babiš proto požádá prezidenta o schůzku. „Budu se snažit projednat s ním situaci a najít řešení, abychom mohli jet dál a tento konflikt byl zažehnán,“ dodal Babiš. Hamáček jeho postup ocenil. „Pan premiér mě ujistil, že (situaci) chce řešit, že ji chce řešit co nejrychleji,“ zdůraznil. „Takže já si odsud odvážím to, že pan premiér to řešit chce,“ dodal. Připustil však, že „na stole jsou různé alternativy“, přičemž ČSSD požaduje, aby byl Staněk odvolán do neděle. To se ale nestane téměř jistě. Prezident již prostřednictvím svého mluvčího oznámil, že přijme Babiše a s ním i Jana Hamáčka, ale až v úterý 2. července.

Kompetenční žaloba nebude Šéf vlády zároveň odmítl, že by snad mohl připravit kompetenční žalobu na prezidenta, o níž se zmiňovali někteří politici ČSSD. „Kompetenční žaloba není řešení. Je potřeba vyřešit to jiným způsobem,“ podotkl. Odmítl, že by neochota vystupňovat spor s hlavou státu ukazovala na premiérovu slabost. „Myslím, že jsem celkem silný premiér, jsem silná osobnost a snažím se řešit věci konsensem, a ne konfliktem,“ řekl Babiš. Šéf ČSSD apeloval na to, aby schůzka premiéra s prezidentem proběhla co nejdříve. „Říkali jsme, že chceme mít jasno do 30. 6., to znamená do neděle,“ připomněl Hamáček, jaké je stanovisko vedení ČSSD.

Sociální demokracie požaduje výměnu svého ministra kultury Staňka, který podal demisi, a když ji prezident Zeman nepřijal, navrhl Babiš Staňkovo odvolání a jmenování místopředsedy ČSSD Michala Šmardy na jeho místo. K tomu dosud nedošlo. Jan Hamáček, který má za sebou i jednání s prezidentem, řekl, že „problém není, že by nechtěl jmenovat pana Šmardu, základní problém je, že pan prezident odmítá odvolat pana Staňka“. Jiná většina ve sněmovně? Alternativa není na stole, vzkazuje Babiš Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov řekl, že odchod ministrů sociální demokracie z vlády by byl jen její personální rekonstrukcí. Vznikla by podle něj nová většina bez ČSSD, která by Babišův kabinet podporovala. To ale premiér po schůzce s Hamáčkem důrazně odmítl. „Platí koaliční smlouva, jsme ve vládě s ČSSD. Žádná alternativa není na stole,“ ujistil. Hamáčka a Staňka pozval Miloš Zeman 12. července na návštěvu, chce je usmířit. Šéf sociální demokracie ale dal najevo, že očekává, že do té doby proběhne jednání Babiš–Zeman, které bude úspěšné. „Pokud naděje dojde naplnění, pak ta schůzka bude zbytečná,“ uzavřel.