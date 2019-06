Jsme na hraně ústavní krize, varuje Hamáček. O Staňkovi a Zemanovi chce jednat s Babišem

Ústava o lhůtách nemluví. Konstatuje pouze, že „prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády“. Podle ústavních právníků Jana Kysely a Jana Wintra by pak měl prezident – podle výkladu ústavy – odvolat ministra bez zbytečného odkladu.

Zeman nemá strach o vládu, pokud ČSSD skončí

Prezident v TV Barrandov řekl, že odchod ministrů sociální demokracie z vlády by byl jen její personální rekonstrukcí. Vznikla by podle něj nová většina bez ČSSD, která by Babišův kabinet podporovala. Předsedu ČSSD Jana Hamáčka a ministra kultury Antonína Staňka by chtěl Zeman pozvat do Lán a pokusit se je usmířit.

Pokud by sociální demokracie prosadila podání kompetenční žaloby na prezidenta, Zeman by s ní přerušil vyjednávání. ČSSD usiluje o odvolání Staňka z funkce ministra kultury a o jmenování Michala Šmardy (ČSSD) jeho nástupcem. Zeman odmítl Staňkovu demisi přijmout a dosud nevyhověl ani návrhu na jeho odvolání, který mu na konci května poslal předseda

vlády.

Premiér není prezidentův náměstek

Podle slov ústavního právníka Jana Kysely existuje obecná shoda interpretační komunity těch, kdo vykládají ústavu, podložená i konkrétním nálezem Ústavního soudu zmínkami v judikatuře správních soudů, že tam, kde nejsou konkrétní lhůty, má prezident postupovat bez zbytečného odkladu.

„To je dokonale smysluplné. Protože ve chvíli, kdyby to mělo být tak, že sice prezident jednou předsedovi vlády vyhoví, ale třeba za rok, za dva nebo za tři, potom to nebude předseda vlády, kdo rozhoduje o tom, kdo je členem jeho vlády, ale bude to prezident republiky, který se tím pádem stane pánem vlády. Předseda vlády se stane jakýmsi jeho náměstkem pro běžné provozní řízení vlády. A na téhle koncepci česká ústava postavena není,“ prohlásil Kysela v Událostech, komentářích.

Babiš: Žalobu na prezidenta nezamýšlím. Konec koalice nechci

ČSSD avizovala, že zvažuje při dalším otálení prezidenta se jmenováním nového ministra kultury žadost na premiéra, aby kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu podal. Babiš ČT řekl, že chce záležitost řešit jednáním, je to podle něj věc diskusí a výměny názorů. „Nevidím důvod podávat žalobu,“ uvedl. Do té doby, než se v pátek setká s Hamáčkem, se nechce dál vyjadřovat.