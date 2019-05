Babiš slíbil Šmardovi podporu. Jeho nominaci do čela kultury pošle na Hrad

Páteční ranní rozhovor s předsedou vlády popsal Šmarda jako věcný, upřímný a rychlý. „Vypadá to na dobrý začátek spolupráce,“ uvedl. Poznamenal, že podle Babiše by byl vhodnější na ministerstvo pro místní rozvoj, současně ale podle něj Babiš řekl, že společně to mohou zvládnout.

„Kdyby se to stalo u nás ve městě, klíčoví hráči by si sedli, velmi rychle se spolu domluvili v nejkratších možných lhůtách tak, aby se situace vyřešila. Česká kultura to potřebuje, nemůžeme si dovolit to, aby výkladní skříň České republiky, což je Národní galerie a všechny ostatní instituce, byly udržovány v nejistotě,“ prohlásil Šmarda.

S Babišem si vyjasnili i to, že Šmarda před rokem nepodporoval vstup ČSSD do společné vlády. „Strategicky vhodnější by bylo, kdyby se před tím rokem ČSSD rozhodla pro opozici, nicméně to rozhodnutí padlo. Když padlo, tak dohody se musí dodržovat,“ uvedl Šmarda.