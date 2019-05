Fajt trvá na svém. Hospodařil dobře, za jeho odvoláním jsou osobní a politické důvody

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) vyčítal Fajtovi například to, že galerie, kterou Fajt řídil, s ním uzavřela zároveň autorskou smlouvu. Odvolaný šéf zopakoval, že nešlo o selhání. Věc prý s ministerstvem řešil a doporučení, aby se Fajtův autorský přínos k některým akcím galerie řešil smlouvu, dostali zástupci galerie přímo od ministerstva.

„Ministerstvo bylo průběžně informováno o potřebě řešit můj honorář. A úředníci mým lidem poradili, abychom to řešili autorskou smlouvou. Nazval bych to doporučením,“ řekl Fajt. Jméno konkrétního úředníka ale neuvedl s tím, že ho nechce ohrozit.

O honorář si prý řekl jen u dvou projektů. „Byly to projekty definované vládním usnesením a obecnějším souhlasem ministerstva, jako třeba projekty k jubilejním osmičkovým rokům. V jiných případech jsem měl pocit, že je kurátorování součástí mé práce,“ dodal.

Po Staňkovi zůstane karikatura, myslí si Fajt

Fajt trvá na tom, že důvody jeho odvolání jsou osobní a politické. „Například bývalý ministr kultury Daniel Herman řekl, že ho prezident tlačil k tomu, aby mě neinauguroval do funkce. Taky jsme se dozvěděli od soudce Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy, že prezident intervenoval ve věci mého profesorského titulu,“ uvedl Fajt.

Prezident Miloš Zeman dlouhodobě odmítá jmenovat Fajta profesorem, přestože bývalý ředitel galerie a historik umění splnil podmínky dané Univerzitou Karlovou, která jeho profesuru schválila. Podle prezidenta ale neprovedla univerzita řízení řádně a proces trpěl vadami, které měly vliv na jeho výsledek. Univerzita se proto letos v únoru obrátila na soud.

Zprávu, že se ministr Staněk rozhodl podat demisi, odvolaný ředitel Národní galerie přivítal. „Je to určitě dobře. Zůstane po něm karikatura ministra kultury, který neví, co řídí, a neví, jak to řídit. Jedná naprosto bez vědomí širších souvislostí,“ řekl Fajt.

Některé Staňkovy kroky, jako například účast na křtu knihy poslance KSČM o církevních restitucích, označil za „kroky, které nikdy nebudou zapomenuty“.