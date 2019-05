Fajt probudil Národní galerii, jeho odvolání byla poprava za denního světla, říká šéf centra DOX

„Jsme rádi, že věci se daly do pohybu tím směrem, o který jsme se snažili, ale víme, že ten krok ještě není ukončen a čekáme, jak to dopadne. Ale oznámení o jeho plánované rezignaci do konce měsíce nás potěšilo, protože to bylo naším cílem,“ uvedl Leoš Válka, který byl hostem Interview ČT24. Sám patří mezi autory petice, která žádala Staňkovu rezignaci.

Podle Leoše Války byl způsob odvolání ředitelů zcela nevhodný. Náhlost rozhodnutí a načasování před velikonočními svátky podle něj signalizovaly, že se jednalo o politické zadání.

„Ministr samozřejmě může (ředitele) odvolat. Je to naprosto legitimní, nezpochybnitelný nárok. Ale tady jde o to, jakým způsobem, z jakých důvodů a v jakých souvislostech. Rozhodně by to nemělo být tak, že se někde odehraje nějaké rozhodnutí a najednou dopadne sekera a v podstatě se provede poprava v denním světle za přítomnosti médií způsobem, jakým se to stalo. To nastartovalo tu petici,“ uvedl Válka.

„Národní galerie se dostala na evropskou mapu“

Staněk v případě Fajta argumentoval, že jej odvolal mimo jiné kvůli nestandardní autorské smlouvě. Válka nicméně upozorňuje, že ministerstvo kultury postupně měnilo svou argumentaci. „Jsou to drobné změny, ale už to není licenční smlouva jako původně, pak to byla autorská smlouva, pak se ukázalo, že to vlastně možné je, protože to je běžná praxe v oblasti kultury,“ zpochybňuje Válka postup ministerstva.

Ministr podle Války navíc opakovaně lhal. „To, co tvrdí pan Staněk, musím brát s velkou rezervou, protože jsou určité věci, kde prokazatelně lhal. Například když tvrdil, že rozpočet na výstavu indického pokladu v Národní galerii je padesát milionů. Z veřejných zdrojů, minimálně ze zdrojů Národní galerie přitom bylo jasné, že ten rozpočet byl vždycky poloviční, dvacet pět milionů,“ tvrdí šéf Centra současného umění DOX.