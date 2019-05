Gloria musealis si cení Rozlomené doby, ocenění si odváží i Prezidentský vlak

„Mluvím za celý semknutý tým olomouckého muzea. Je nám strašně líto, že tu s námi nemůže z roztodivných důvodů stát ředitel Michal Soukup. Byl to on, který odvážně zvolil v rámci akcí k výročí republiky tak velkorysé mezinárodní téma, které přesáhlo obvyklý obzor pohledu. Jestliže přebíráme tuto cenu, je to především jeho zásluha,“ uvedla kurátorka Anežka Šímová s odkazem na nedávné Soukupovo odvolání.

I oceněný Prezidentský vlak souvisí s připomínkou sta let od vzniku Československa. Sestaven byl z historické lokomotivy a vozů, které v různých etapách sloužily československým prezidentům a připojen byl také salónní vůz Františka Ferdinanda d'Este. Souprava, kterou vypravilo Národní technické muzeum, projela přes čtyři tisíce kilometrů po českých a slovenských tratích, navštívilo ji na sto tisíc zájemců.

Národní technické muzeum získalo pozornost cen Gloria musealis už několikrát. „O to víc si toho vážíme, jsem si plně vědom toho, že to není úlohou ředitele, v NTM je skvělý kolektiv skvělých muzejníků, který to vytváří. Je to pro nás závazek,“ uvedl při převzetí ocenění ředitel instituce Karel Ksandr.

Cena byla udělena také v kategorii „muzejní publikace“. Tu nejlepší připravili v Muzeu romské kultury. Publikace s názvem Amendar. Pohled do světa romských osobností nabízí 254 biografických medailonků inspirativních Romů.

Do národní soutěže Gloria musaealis 2018 se přihlásilo 58 muzeí a galerií z České republiky s 93 projekty. Soutěž pořádají ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií ČR a Český výbor ICOM.