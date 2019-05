Ministr kultury Staněk rezignuje, jeho nástupce oznámí Hamáček koncem května

„Ve svém boji za spravedlnost a právo již necítím další podporu z nejvyššího vedení ČSSD, a proto jsem se rozhodl vyhovět výzvě předsedy strany Jana Hamáčka a k 31. 5. 2019 rezignuji na post ministra kultury,“ napsal Antonín Staněk premiéru Andreji Babišovi (ANO). V rozhovoru pro Mladou frontu Dnes potom řekl, že je na prezidentovi Miloši Zemanovi, jak se k jeho rezignaci postaví.

Že se Staněk dohodl s předsedou své strany a vicepremiérem Janem Hamáčkem na svém odchodu z vlády po eurovolbách, uvedl jako první server Seznam zprávy. Informaci ČT potvrdila i mluvčí ČSSD Barbora Kalátová.

„Ministr kultury Antonín Staněk o tomto kroku předsedu ČSSD Jana Hamáčka předem informoval. Pan Hamáček jeho rozhodnutí respektuje, děkuje mu za jeho práci a nasazení na ministerstvu,“ uvedla.

Sám Jan Hamáček míní, že resort kultury „za současné vyostřené situace potřebuje uklidnit a nový impuls“. Jméno nového ministra oznámí koncem měsíce. Zároveň se ve čtvrtek 23. května setká s prezidentem Milošem Zemanem. Ten přijme i odcházejícího ministra Staňka, a to 28. května. Končící ministr chce ještě ve funkci stihnout připravit podmínky pro výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie. Svému nástupci pak chce přenechat k předložení zákony o památkové ochraně a o veřejných kulturních institucích.

Rezignaci ovšem ministři neskládají do rukou stranického předsedy, nýbrž předsedy vlády. Staněk mu napsal, že navzdory ohlášenému odchodu z kabinetu stojí za všemi svými rozhodnutími. Je přesvědčen, že byla proti jeho osobě vedena kampaň.

Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že očekával, že se situace kolem Staňka vyřeší ministrovým odchodem. „Já myslím, že to pomůže. Že to zklidní situaci, protože tlak byl velký. Ve finále jsem i čekal, že to takhle dopadne,“ řekl Babiš. Bude nyní čekat, až mu ČSSD navrhne Staňkova nástupce. Čeká ale zatím i na oficiální Staňkovu rezignaci. Že jeden z jeho ministrů skončí, se předseda vlády dozvěděl prostřednictvím SMS od Jana Hamáčka. Až dostane rezignaci oficiálně, odnese ji prezidentovi.

Staněk v posledních týdnech čelil kritice kvůli odvolání ředitelů dvou podřízených institucí – Jiřího Fajta z Národní galerie a Michala Soukupa z Muzea umění Olomouc. Ještě předtím vzbduila pozornost také Staňkova účast na křtu knihy, kterou napsal bývalý předseda KSČM Miroslav Grebeníček.