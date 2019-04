Zvažoval bych odvolání ministra kultury Staňka, řekl v OVM Roman Onderka

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) bude po návratu z Číny, kde doprovázel prezidenta Miloše Zemana, vysvětlovat odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. „Ten způsob, jakým to bylo uděláno, to načasování, to beze sporu nesvědčí o profesionalitě. V prvé řadě bych si ho vyslechl, potřebuji znát argumenty, potřebuji znát důvody, proč to pan Staněk udělal,“ říká statutární místopředseda sociální demokracie Roman Onderka.

Onderka by dokonce Staňka odvolal. „Podle těch posledních dnů chování pana ministra v rámci ministerstva kultury, bych to (odvolání, pozn. red.) velice vážně zvažoval,“ myslí si Onderka. Vedení ČSSD podle něj ministra vyslechne a poté se rozhodne o jeho setrvání v úřadu.

Za odvolání může Hrad

Předseda lidovců Marek Výborný to považuje za neschopnost. „Ten, kdo nominuje, přece má mít kompetentnost toho člověka ověřenou dopředu, a ne zjistit, že holt kompetence primátora statutárního města Olomouce není kompetencí na post ministra kultury,“ připomíná Výborný fakt, že Staněk byl do loňského roku prvním mužem moravského města.

Jak Výborný dále uvádí, ve sněmovním podvýboru pro kulturu nepadlo ani slovo o řediteli Národní galerie, ani o problematice Muzea umění Olomouc. Na odvolání měl podle Výborného, jenž se odkazuje na exministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), zájem prezident Zeman, který Fajta odmítl jmenovat profesorem. Přiznává ale, že to nemůže prokázat a že se pohybuje na úrovni spekulací.