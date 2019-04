Lidovci chtějí kvůli výměnám ve vládě hlasování o důvěře, Babiš to neplánuje

Další opoziční strana, TOP 09, zase chystá novelu, která by umožnila odvolat nejvyššího státního zástupce jen na základě zákonem vymezených důvodů. Část opozice se totiž obává, že nastupující ministryně spravedlnosti Marie Benešová by mohla využít chystaný nový zákon o státním zastupitelství k personálním čistkám.

Nejvyšší státní zástupce je jediným funkcionářem v justici, který může přijít o svůj post bez udání důvodů. „Nezávislost je křehká věc, jestliže máte nejvyššího státního zástupce odvolatelného ze dne na den a je to hlava soustavy, tak je to křehká věc,“ podotýká sám šéf žalobců Zeman.

„Různé ty spekulace, že někdo chce měnit nějaké státní zástupce, jsou nesmysl,“ reagoval premiér Babiš. Také nastupující ministryně Marie Benešová popírá, že by chtěla nejvyššího státního zástupce odvolat.

Je ale pro to, aby měl omezené funkční období. „Je to omezené v celé Evropě, my jsme jedna z posledních zemí, kde to není určené. Proč by neměl mít funkční období státní zástupce, když ho mají ostatní činovníci,“ ptá se Benešová.