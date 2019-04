Hamáček: Hlasování o konci nejvyššího státního zástupce by bylo pro tuto vládu poslední

„Kdyby se mělo hlasovat o odvolání Pavla Zemana, bylo by to poslední hlasování této vlády. Pro nás by to byl důvod odejít,“ řekl Hamáček.

Jak by ČSSD reagovala na případné omezení funkčního období nejvyššího státního zástupce, nechtěl Hamáček komentovat. „Není to na stole. Ale nevidím důvod, abychom v této situaci, v této fázi měli dělat změny na státním zastupitelství, ať už personální, nebo formou zákonů,“ zdůraznil předseda sociálních demokratů.

„Očekávám, že takto zásadní věci by byly projednány v koalici. A na spory v koalici máme příslušné mechanismy,“ dodal.