Úterní večer nabídne na obloze dva zajímavé astronomické jevy současně. Jednak slavný roj Perseidy, ale současně i konjunkci dvou výrazných planet.
Z úterního nebe skanou Slzy svatého Vavřince. A přiblíží se Jupiter s Venuší
Na nebi bude možné v úterý pozorovat vzácnou astronomickou událost, kdy se planety Venuše a Jupiter k sobě přiblíží na malou úhlovou vzdálenost a budou velice blízko sebe. Podle Petra Horálka z Fyzikálního ústavu v Opavě by mohli lidé vidět obě planety bez použití dalekohledu i ve městech. Událost bude ještě zajímavější díky tomu, že v úterý v noci bude současně pozorovatelný meteorický roj Perseidy.
Jasná dvojice planet vyjde nad severovýchodním obzorem zhruba kolem 02:30, přičemž Jupiter, který je méně jasný, se bude nacházet severně, tedy vlevo nahoře od výrazně jasnější Venuše. Obě planety budou pouhým okem snadno rozpoznatelné i z městského prostředí až do svítání přibližně kolem páté ráno. „V té době už budou obě planety vysoko nad východním obzorem, kde bude možné spatřit i Merkur nízko nad obzorem,“ uvedl Horálek. Další tak těsné „setkání“ planet nastane za necelý rok, konkrétně 9. června 2026. Planety ale bude dělit úhlová vzdálenost o polovinu větší než při nynějším srpnovém úkazu.
Slzy nebes
Roj Perseid přichází v tuto dobu pravidelně každý rok, přičemž jejich pozorování ovlivňují různé fáze Měsíce. Letos by sice měla být velmi jasná a čistá obloha bez mraků, ale meteory mohou být kvůli měsíčnímu svitu hůře pozorovatelné.
Perseidy mají svůj původ v prachových částicích uvolněných z periodické komety 109P Swift-Tuttle, kterou objevili dva američtí astronomové v roce 1862. Kometa s periodou 134 let se naposledy nacházela nejblíže Slunci v roce 1992 a znovu proletí přísluním v roce 2126.
Roj Perseid pravidelně přilétá mezi 17. červencem a 24. srpnem, první zmínky o něm pocházejí z poloviny třetího století. Lidé si tehdy meteorů všimli krátce po umučení svatého Vavřince – někdy se Perseidám právě proto přezdívá Slzy svatého Vavřince.
„Protože tyto částice mají rozměry zpravidla menší než zrnka písku a jsou složeny z křehkého kometárního materiálu, při průletu zemskou atmosférou se zcela vypaří. Pozorovat je můžete déle než měsíc okolo maxima roje. Ale nejvíce se jich objevuje v době, kdy se Země ocitá v nejhustší oblasti proudu meteoroidů, tedy kolem 12. srpna,“ vysvětlil Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
- Meteor je světelný jev, který nastane při průletu drobného kosmického tělíska zemskou atmosférou.
- Meteorit je drobné kosmické tělísko, jehož průlet zemskou atmosférou vyvolává světelný jev nazývaný meteor.
- Meteoroid je jakýkoli objekt, který vyvolá meteor, bez ohledu na jeho velikost.
„Na pozorování roje Perseid si (ideálně) vyhledejte místo alespoň desítky kilometrů daleko od velkých měst s co nejlepším výhledem do všech stran. Nejvíce meteorů je totiž vidět na obloze nerušené světelným znečištěním z měst a obcí. Při menším umělém jasu noční oblohy totiž vyniknou i ty méně jasné meteory. Pozorovat úkaz je nejvhodnější vleže, například ve spacáku nebo na lehátku. Pro sledování úkazu není třeba žádný dalekohled, meteory náhodně létají po celé obloze a jsou dost výrazné na spatření pouhýma očima,“ doporučuje Suchan.
Srpen na obloze
Mimo meteorický roj Perseid a přiblížení jasných planet bude nad jižním obzorem viditelný také Měsíc nedaleko Saturnu a Neptunu, které se v té době také nacházejí v konjunkci. Zatímco Měsíc a Saturn budou dobře vidět pouhým okem, Neptun bude podle Horálka třeba vyhledat pomocí malého dalekohledu nebo triedru.
Další vzácná astronomická podívaná čeká pozorovatele letos 20. srpna, kdy se na ranní obloze sejde hned několik výrazných nebeských objektů. Do blízkosti nad severovýchodním obzorem se uskupí jasné planety Venuše a Jupiter, Měsíc s popelavým svitem a hvězdy Castor a Pollux ze souhvězdí Blíženců, čímž vytvoří charakteristický tvar motýla. Toto uskupení bude viditelné od tří hodin ráno a bude postupně stoupat výš nad východní obzor. Okolo 4:30 se nad obzorem objeví i Merkur. Díky své jasnosti a poměrně nízké poloze nad obzorem bude tato konstelace opět snadno pozorovatelná i z měst. Zachytit ji lze i pomocí pokročilejších fotoaparátů chytrých telefonů.