Válková: Výměna ministra spravedlnosti ve mně pochybnosti nevzbuzuje, ale načasování není šťastné

A co tedy říkáte na to, že premiér vybral Marii Benešovou, bývalou ministryni spravedlnosti a bývalou nejvyšší státní zástupkyni, která je poradkyní pana prezidenta? Je to v pořádku?

Já mám zkušenosti s jednou věcí, možná to v mediálním prostoru málo zaznělo, já jsem na to chtěla upoutat pozornost. Když jste delší dobu předmětem různých kalkulací, že stejně odejdete – já jsem si to zažila v lednu 2015 – a nevíte pomalu proč, pořád kolem vás houstne atmosféra, redaktoři si šeptají, kolegové vás občas doprovodí soucitným pohledem, tak ne každý to vydrží.

Já jsem opravdu věděla, že pan ministr Kněžínek nemá jednoduchou situaci, ale není to tak, že by ho někdo nutil, aby odešel. Byla jsem příliš blízko toho, abych tohle nevěděla. Ale prostě neměl pocit, že zastává funkci na sto procent optimálně, jak si to představoval třeba pan premiér a vláda.

A on tu rezignaci podal. Já jsem ji tenkrát nepodávala ráda, jak se všeobecně ví, protože jsem šla od rozdělané práce, musela jsem odejít. On ji podal sám a pan premiér byl v situaci, že někoho hledal. Vybral si tento typ. Já bych řekla – počkejme si. Ona teď jde do rozdělané práce, je tam řada klíčových projektů, já jsme sama zvědavá, jak se k nim postaví. Je tam reforma zákona o soudech a soudcích…