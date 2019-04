Ředitelé dvanácti světových muzeí a galerií se zastali odvolaného Fajta, stěžují si u Babiše

Podle nich má odvolaný šéf Národní galerie nové nápady a snaží se otevřít muzeum rozmanitému publiku. Podařilo se mu oslovit i mladé lidi, a to úspěšnými Grand Openingy nebo orientací na moderní a současné umělce. Dodali, že Fajt za svého působení ztrojnásobil návštěvnost galerie a že ho vnímají jako inspiraci a vzor.

Mezi podepsanými jsou například ředitelka Státních uměleckých sbírek Drážďany Marion Ackermannová, šéfka skupiny prestižních britských muzeí Tate Galery Maria Balshawová, ředitel Britského muzea Hartwig Fischer, generální ředitelka Umělecko-historického muzea ve Vídni Sabine Haagová nebo šéf Metropolitního muzea umění v New Yorku Max Hollein. Podpora přišla i ze Švýcarska, Polska či Španělska.

Národní galerie prý může přijít o partnery

Podle informací ČTK již někteří zahraniční partneři odvolávají spolupráci s Národní galerií. Podle několika zaměstnanců Národní galerie může být ohrožena také velká akvizice sbírky tuzemských sběratelů, s nimiž měla instituce příští týden podepisovat smlouvu.

Rozvázat spolupráci s Národní galerií chce třeba Erika Hoffmannová, sběratelka, která se svým manželem od 60. let budovala sbírku umění zahrnující díla od 90. let do současnosti. Loni na jaře kolekci získaly Státní umělecké sbírky Drážďany. Díla ze sbírky jsou od loňska vystavena v Salmovském paláci v Praze, mimo jiné práce Mariny Abramovičové, Jeana-Michela Basquiata, Keitha Haringa či Andyho Warhola, Jake & Dina Chapmanových či Hermanna Nitsche.

„Myslím, že česká kultura má obrovský potenciál. Ale někdy ten boj s průměrem a podprůměrem se nedá vyhrát. Nemá cenu zoufat, jsme tu ještě nějakou dobu, myslím, že kvalita se prosadí, intelekt se prosadí. Budu českou kulturu dál sledovat, budu jí dál držet palce, možná z povzdálí, protože těžiště mé činnosti se přesune někam jinam, než v této republice,“ uvedl Fajt, který léta působil v německém prostředí. Ve čtvrtek, už po svém odvolání, Fajt zahájil výstavu Cesta k Vysoké hře, která představuje tvorbu jedné z nejvýznamnějších osobností moderního umění Josefa Šímy.