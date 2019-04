Důvody Fajtova konce? Smlouvy a hospodaření galerie, tvrdí Staněk, odvolaný ředitel to odmítá

video Události, komentáře: Co předcházelo odvolání Jiřího Fajta?

„Nemyslel jsem si po celou dobu, že se může naplnit černý scénář a budu nucen přistoupit k jeho odvolání. Nicméně výsledky kontrol, ke kterým dospěly mé kontrolní orgány, byly bohužel takové, že jsem byl nucen – abych se sám nedopustil pochybení – pana ředitele odvolat,“ řekl Staněk. Fajt ovšem podotkl, že kontrola, kterou ministr do jeho bývalé instituce poslal, ještě neskončila, a tudíž se ani nemohla NG vyjádřit k jejím výsledkům.

Antonín Staněk ještě v lednu dával najevo, že jsou pro něj úvahy o odvolání Jiřího Fajta z vedení Národní galerie k smíchu. Dnes již je Jiří Fajt bývalým generálním ředitelem Národní galerie, a to z vůle Staňkovy. Ten tvrdí, že jednal na základě výsledku kontroly v NG, který sám neočekával.

Jednak zopakoval argument, o kterém hovořil již na tiskové konferenci po odvolání ředitele NG – že galerie uzavřela s Fajtem autorskou a licenční smlouvu na 1,2 milionu, na základě které připravil její ředitel výstavy k osmičkovým výročím. „Podepsala ji jeho kancléřka, která k takovému kroku nebyla oprávněna, je to jeho podřízená a byla oprávněna podepisovat smlouvy pouze do výše půl milionu korun. Tato smlouva je na 1 milion 200 tisíc korun,“ upozornil Staněk.

Jiří Fajt ministrovy argumenty odmítl. Tvrdí, že autorskou smlouvu mu doporučilo samo ministerstvo kultury. „Od léta 2017 jsme se bavili o tom, jakým způsobem se mají platit práce, které souvisejí s koncepční činností a osmičkovými výročími v roce 2018. Týkalo se to vysloveně mé osoby,“ upozornil.

Dodal, že postřehl Fajtovy stížnosti, že NG nemá šéfkurátora. Připomněl, že tomu tak nebývalo, šéfkurátorem býval Adam Budak, kterého si Fajt sám před pěti lety přivedl. Jenomže ve funkci nevydržel. „On si ho v roce 2017 odvolal,“ podotkl Antonín Staněk.

Jiří Fajt se však domnívá, že není důvod, proč by nemohl některé výstavy připravovat sám. „Jsem ředitelem, do této pozice jsem se dostal díky své kvalifikaci, autoritě, odbornému zázemí. Rád jsem dával své schopnosti této instituci k dispozici,“ řekl.

Krizový management je třeba, tvrdí ministr

Nástupcem kunsthistorika Fajta bude v čele Národní galerie Ivan Morávek – člověk v oboru prakticky neznámý, který má v životopisu například manažerský post v pekárně. Antonín Staněk jej charakterizuje jako krizového manažera, jehož služby NG podle ministra nutně potřebuje, neboť Jiří Fajt podle něj manažersky pochybil.

„Ekonomické výsledky a výsledky kontroly, které máme, poukazují na to, že v současné době má NG ekonomický problém. To znamená, že je ohroženo hospodaření NG. (…) Pan Morávek byl vybrán, aby stabilizoval finanční situaci, aby ji stabilizoval, co se týče personálních věcí,“ uvedl.

Jiří Fajt naproti tomu tvrdí, že krizový management není potřeba. „To, co říká pan ministr, je naprostý nesmysl, galerie není v krizi, máme peněz dost. Hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem,“ brání se. Naopak varoval, že jeho odchod z funkce může vést k ukončení spolupráce s některými zahraničními partnery. „Byl jsem konfrontován celou řadou kolegů ze zahraničí s tím, že budou velice zvažovat další spolupráci. Někteří mi rovnou řekli, my končíme,“ uzavřel.