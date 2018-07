Plány ministra kultury Antonína Staňka: Méně černých duší, více peněz na platy

Aby všichni dostali deset procent, a objemově tedy šestiprocentní nárůst, tak někdo bude muset odejít.

Předpokládá se, že jsou v každém resortu takzvané černé duše – nebo místa, která nejsou obsazena. Z tohoto pohledu předpokládáme, že by mělo dojít i k jakémusi snížení těchto, řekněme, volných míst.

A vy těch neobsazených míst máte tolik, aby vyšlo, že při šestiprocentním nárůstu objemu peněz na platy všichni dostanou přidáno deset procent?

Dá se to předpokládat.

Předpokládat se dá cokoliv. Otázkou je, jestli víte, kolik míst budete rušit, jestli jsou skutečně volná a jestli peněz dostanete tolik, aby šest procent objemu udělalo deset procent nárůstu platu v tarifech.

Naším cílem je, aby to bylo primárně v tarifech, což Andrej Babiš ne úplně podporuje. Jeho náhled je, že by v tarifech mělo dojít k nárůstu o taková dvě procenta. To je samozřejmě z hlediska kultury téměř bezvýznamné, takže se chceme pokusit o navýšení. Pohybujeme se tedy u deseti procent, to znamená cirka šest procent objemu, což je 154,5 milionu korun. A nad rámec těchto tarifů bychom ještě chtěli přidat každému zaměstnanci pětistovku, což by mělo také ještě přispět k navýšení platů.

Meziroční nárůst proti loňskému roku je ale přes třináct procent, tak to nedosáhnete ani toho, čeho dosáhla minulá vláda.

Můžeme dosáhnout jenom toho, na co jsou v daném okamžiku finanční prostředky.

Dobře, ale minulá vláda dokázala, alespoň tedy podle informací, které mám k dispozici, dosáhnout na 13,1 procenta.

Nemohu se v tuto chvíli opírat o to, co dokázala minulá vláda. Vycházím z toho, co je předjednáno mým předchozím kolegou, panem ministrem Šmídem, a mým úkolem je, aby se mi podařilo s panem premiérem a zejména s paní ministryní financí dojednat variantu plošného navýšení platů.

Andrej Babiš ale plošné navýšení nechce, proč vy ano? Co je špatného na tom, přidat všem dvě procenta a nejlepším, pro něž budete mít větší prostor, pak třeba platy ještě zvýšit?

Byla by to cesta, kterou bychom rádi šli, ale je možné podle mého názoru tou cestou jít až v okamžiku, kdy aktuální platy budou minimálně na průměrné úrovni. Pokud jsou výrazně pod průměrem, tak je to ještě předčasné.

Takže až zhruba do výše třiceti tisíc korun průměrného platu se musí přidávat všem stejně?

Ne že se musí přidávat stejně, nicméně myslím si, že je to namístě. Na druhou stranu je třeba říci, že už v současné době jsou jednotlivé profese diferencovány právě tabulkami jednotlivých profesí a třídami, takže už tímto způsobem je odstupňována míra odpovědnosti, míra jakési významnosti té či oné profese, takže z tohoto pohledu de facto nejde o jakési jednorázové navýšení všem.