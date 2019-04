Fajt: Národní galerie přišla o výstavu indického umění i sbírku manželů Zemanových

S důvody svého odvolání nesouhlasí, autorská smlouva, kterou kritizuje ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), je podle něj standardní nástroj. Potvrdil to i ředitel Národního divadla Jan Burian, který také jako statutární zástupce příspěvkové organizace vytvořil pro ND autorské dílo a ošetřil ho stejnou smlouvou. Podle Fajta jsou důvody jeho odvolání, které Staněk zmiňuje, zástupné.

Fajt nyní potvrdil, že byl osloven kvůli schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ohledně svého odvolání. Fajt ale odjel do Berlína, kde dříve pracovně působil, a uvedl, že v příštích dnech se do Česka nevrátí. Kdy by se tedy mohla schůzka uskutečnit, zatím neví. „Mým prioritním zájmem je očistit své jméno,“ uvedl.

Darovací smlouvu schválili zastupitelé v září 2016. V dubnu 2017 dárci stanovili Ústeckému kraji podmínky, které souvisí s budoucí prezentací daru. Manželé chtěli, aby v Žatci vznikla pro sbírku nová galerie.

„Já myslím, že to není prioritní úkol kraje. Jestli to je cenná sbírka, měl by si někdo udělat galerii a udělat ji tak zajímavou, aby mu tam chodili lidi,“ řekl tehdy opoziční zastupitel a teplický senátor Jaroslav Kubera (ODS). Loni počátkem roku zastupitelé neschválili dodatek smlouvy, v němž bylo uvedeno, že pokud do 28. února nebude schválen, celá darovací smlouva padá.