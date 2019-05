Prezident nepřijal demisi ministra kultury Staňka. Hamáček požádá Babiše, aby navrhl Staňkovo odvolání

„Ústava je postavena tak, že prezident jmenuje členy vlády na návrh předsedy vlády a přijímá jejich demisi. Případ ministra Staňka ale není ten případ, kdy je prezident povinen demisi přijmout. V ústavě se totiž stojí na étosu služebníků státu a to, že prezident může demisi nepřijmout, je myšlenko spíš na případ, kdy by vypukla živelná katastrofa a nebylo by jasné, co bude dál,“ uvedl ústavní právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Wintr.

Pokud ale Babiš prezidentovi navrhne odvolání Staňka, bude mu muset Zeman vyhovět. „Článek 74 je naprosto jasný: Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády,“ zdůraznil Wintr. Staněk podle něj už není ministrem kultury v demisi. „Prezidentovo politické gesto je srozumitelné: podpořil ministra kultury, vyjádřil souhlas s jeho kroky, které kritizovala kulturní obec,“ zhodnotil Wintr.

Premiér může podle Švece změnit názor

Stejnou obavu jako Machalická vyjádřil také politolog a spolupracovník ČT Kamil Švec. „Sociální demokracie se může brzy dostat do podobné situace – Šmarda nebude kulturní obcí přijat a bude proti němu veden odpor,“ upozornil Švec.

Připomněl také dosavadní působení Šmardy: „Je to starosta Nového Města na Moravě, působil v marketingovém poradenství jako poradce poslanců a senátorů. Je otázka, zda je to pro ministerstvo kultury šťastná volba.“ Podle Švece přitom Šmarda před časem kritizoval premiéra Babiše za manažerský přístup k ministerstvům, nyní by se ale sám měl stát manažerem.