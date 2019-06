Pět krajských organizací ČSSD chce opustit vládu. Většina ostatních vyčkává

Pět krajských organizací sociální demokracie se domnívá, že by strana měla ukončit své angažmá ve vládě Andreje Babiše (ANO). Ostatní na otázky ČT buďto nereagovaly, nebo vyčkávají, jak se situace vyvine. Menšinová koaliční vláda je ohrožena poté, co prezident Miloš Zeman protahuje odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), jehož si sociální demokraté po protestech v kulturní obci přejí vyměnit. Z ČSSD zaznělo, že by premiér měl na prezidenta podat kompetenční žalobu. Babiš se k tomu nechystá.