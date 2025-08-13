Vedro a sucho komplikují sklizeň na polích, kde navíc přibývá požárů. Hasiči ve středních Čechách už jich evidují téměř 270, což je o stovku více než loni touto dobou. Hašení ohně na velkých plochách patří mezi nejnáročnější zásahy, čtyři hasiči se už při nich letos zranili. „Panují vyšší teploty a když na sobě mají ochranný oděv, musejí si hlídat i to, aby nedošlo k přehřátí, dehydrataci a pak ke kolapsovému stavu,“ popsala mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Hasiči tak apelují na lidi, aby například na pole nezajížděli autem či v jeho blízkosti neodhazovali nedopalky. Opatrní by měli být i zemědělci – pravidelná údržba polí minimalizuje riziko vzniku požáru.
Na polích přibývá požárů
3 minuty