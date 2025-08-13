Na jihu Moravy a v nížinách západní poloviny Čech překročí středeční odpolední teploty 34 stupňů Celsia, Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) pro tyto oblasti zvýšil stupeň nebezpečí veder na vysoký. Předpověď pro další dny se nezměnila, více než čtyřiatřicetistupňové teploty meteorologové předpokládají ve čtvrtek i pátek ve větší části Čech a moravských a slezských nížin. V sobotu se pak začne ochlazovat.
Meteorologové zpřísnili výstrahu před vedry
ČHMÚ uvedl, že v přílivu teplého vzduchu od jihu budou ve středu maximální teploty vystupovat na většině území přes jednatřicet stupňů, na jihu Moravy, v Praze a v nížinách západní poloviny Středočeského, severovýchodu Plzeňského kraje a na Litoměřicku se ale dostanou i přes čtyřiatřicet stupňů.
Také ve čtvrtek a v pátek bude odpoledne přes jedenatřicet stupňů, přičemž na většině území Čech a v nižších polohách Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje, na Novojičínsku, Ostravsku nebo Karvinsku se dostanou minimálně o tři stupně výše. Místy se mohou podle předpovědi dostat až na sedmatřicet stupňů.
„V sobotu se začne od západu na studené frontě ochlazovat, a tak teploty přes jedenatřicet stupňů Celsia čekáme odpoledne pouze na jižní a střední Moravě,“ doplnili meteorologové.
Horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus, může způsobit přehřátí a dehydrataci. Státní zdravotní ústav (SZÚ) ve středu na sociální síti X uvedl, že je v horkém počasí potřeba vypít dva až tři litry vody v menších dávkách, při fyzické aktivitě víc. Nejvhodnější je podle něj střídat čistou vodu s minerálkou, pít slabý neslazený čaj nebo džus ředěný vodou. Alkoholu a kofeinu by se lidé měli v teplém počasí vyhýbat, sladké a přechlazené nápoje pocit žízně zhoršují.
Odborníci současně doporučují omezit tělesnou zátěž a pobyt venku v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných autech. Meteorologové upozornili i na to, že extrémně vysoké teploty mohou také poškodit kolejnice, což může zkomplikovat železniční dopravu.
České dráhy proto doporučují cestujícím, aby sledovali aktuální informace o provozu na železnici na jejich webu, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na síti X. Dopravce podle mluvčího Petra Šťáhlavského současně přijal preventivní opatření, posílil dispečink a pohotovostní službu, která bude v případě potřeby připravena řešit mimořádné situace.
„Prosíme cestující, aby se také oni připravili na očekávané mimořádně vysoké teploty a vybavili se i na kratší cestu především dostatečným množstvím tekutin, občerstvením, případně léky, které pravidelně užívají,“ doplnil mluvčí.