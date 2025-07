Počet lidí ošetřených kvůli horku roste, za pár let se zdvojnásobil, ukazují data

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , WHO , ČT24 , VZP

Vlny veder jsou stále delší a intenzivnější. Protože lidský organismus je na takové extrémy citlivý, projevuje se to už i na lékařských statistikách. Dokazují to i data Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) za poslední roky.

Studie podle Světové zdravotnické organizace (WHO) ukazují, že tento problém se netýká jen Česka nebo střední Evropy, ale kvůli globální změně klimatu zasahuje většinu světa. WHO uvádí, že v letech 2000 až 2019 docházelo každoročně přibližně k 489 tisícům úmrtí v důsledku horka, z toho 45 procent bylo v Asii a 36 procent v Evropě. Jen v Evropě došlo v létě 2022 odhadem k 61 672 nadměrným úmrtím v důsledku horka. Vlny veder vysoké intenzity s sebou mohou přinést vysokou akutní úmrtnost, v roce 2003 podle WHO zemřelo v Evropě v důsledku červnových až srpnových událostí na sedmdesát tisíc lidí. V roce 2010 došlo během 44denní vlny veder v Ruské federaci k 56 tisícům nadměrných úmrtí.

Komu hrozí zdravotní problémy nejvíc