Ke zjišťování nepozornosti za volantem a nevěnování se řízení budou policisté nově využívat dvě dodávky se speciálním vybavením. Technika ve vozech umožní rizikové chování odhalit a policie ho může na místě řešit. Nevěnování se řízení patří dlouhodobě k příčinám nejtragičtějších dopravních nehod.
Policie nasazuje dodávky na odhalování nepozorných řidičů. Jsou plné kamer
„Vozidla jsou vybavena celou řadou techniky. Ta hlavní je dokumentační, to znamená kamery, které umožňují zabírat prostor kolem celého vozidla,“ popsal ředitel dopravní policie Michal Hodboď. Kamera na střeše bude sledovat, zda řidiči nákladních či osobních aut při řízení netelefonují, mají zapnuté bezpečnostní pásy či zda například nedělají chyby při předjíždění.
Policie začala dodávky nyní používat v testovacím režimu. „Je to nová technika, takže se s ní učíme. I přesto jsme už odhalili několik přestupků,“ doplnil. Za třicet hodin jich podle něj zachytilo auto čtyřiadvacet. Nejčastěji řidiči za volantem telefonovali.
Plně nasadit chtějí policisté vozidla s koncem letních prázdnin. V současnosti využívají na zjišťování nepozornosti za volantem autobusy, ty však mají podle Hodbodě i jiné využití a nemohou tak být v terénu stále. Dodávky mají polohovatelné kamery a displej je i u řidiče.
Dodávky jsou vybaveny jako kompletní pojízdné kanceláře a do budoucna by v nich měly být i váhy. Také by jich podle ředitele mohlo být v případě, že se osvědčí, více.
Nepozorných řidičů podle Hodbodě přibývá. Mohou za to zejména nové technologie. Nejnebezpečnější je nepozornost na dálnicích a silnicích první třídy. Může za téměř 42 procent usmrcených.
Na síti X policisté zároveň zveřejnili video ukazující, jaké následky může nevěnování se řízení mít.
V prvních sedmi měsících letošního roku policie vyšetřovala 47 865 dopravních nehod, meziročně zhruba o desetinu méně. Při haváriích zemřelo 217 lidí, o 27 méně než za stejné období loni.