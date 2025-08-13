Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) ve středu ve východoukrajinském Dnipru jednal se šéfem vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Serhijem Lysakem a předsedou oblastní rady Mykolou Lykašukem. První část rokování museli strávit v protileteckém krytu kvůli vyhlášenému poplachu.
Lipavský jednal v Dnipru, kvůli poplachu musel do krytu
Lipavský ukrajinské představitele informoval mimo jiné o úterním jednání v Kyjevě s ministrem zahraničí Andrijem Sybihou. Zároveň zdůraznil humanitární i další projekty právě v Dněpropetrovské oblasti, na kterou se Česko zaměřuje i s ohledem na poválečnou obnovu země. Lysak s Lykašukem podporu ocenili, druhý jmenovaný mimo jiné zmínil, že žádná z tuzemských firem působících v regionu neopustila region ani po ruské invazi.
„Můj program na Ukrajině pokračuje v Dnipru. Během dopoledne jsem se setkal se zástupci Dněpropetrovské oblasti. Obdivuji všechny, kdo tak statečně bojují v tak náročných podmínkách,“ napsal ve středu Lipavský na sociálních sítích.
Předtím šéf české diplomacie položil květiny u památníku obětí ruské invaze. Při tom se zhruba v 08:00 SELČ rozezněly sirény, a po aktu tak musely delegace zamířit do krytu, kde jednaly zhruba čtvrt hodiny. Do krytu musel Lipavský i v noci na úterý kvůli poplachu v Kyjevě.