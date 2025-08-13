Pražské městské státní zastupitelství poslalo k soudu mladého muže, který loni v říjnu vyhrožoval vystřílením třídy v Praze 8. Informaci o podání obžaloby České televizi potvrdila Daniela Smetanová z Městského státního zastupitelství v Praze. K soudu se případ dostane desátého září.
Student, který hrozil útokem na školu v Praze 8, půjde před soud
„Obžaloba je podána a na desátého září 2025 je nařízeno hlavní líčení,“ informovala Smetanová.
Kriminalisté zjistili, že muž údajně slovně vyhrožoval spolužákům vystřílením třídy. Opakovaně také před svými spolužáky vyjadřoval souhlas se střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Při domovní prohlídce našla loni policie u tehdy osmnáctiletého studenta airsoftové a vzduchové zbraně i nože. Podle kriminalistů také dával najevo, že si chce pořídit zbrojní průkaz.
„Muž měl slovně vyhrožovat spolužákům, že vystřílí třídu a výslovně sdělil nenávist vůči některým z nich. Řeči ohledně agrese vůči spolužákům a společnosti podpořil sdělením, že si má v úmyslu pořídit zbrojní průkaz,“ shrnul loni v říjnu na webu pražské policie mluvčí Jan Daněk.