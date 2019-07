ČSSD v pondělí rozhodne, zda zůstane v Babišově vládě. Část krajů je pro demisi ministrů

Naopak proti podávání demise ministrů za ČSSD se staví kraje Středočeský, Karlovarský nebo Královéhradecký. „Jak jsem to konzultoval s kolegy, a to jak s kolegy z předsednictva, tak i s řadovými členy, tak u nás převládá názor zůstat v této koalici,“ doplnil šéf středočeské ČSSD Robin Povšík.

Prezident Zeman zatím další postup nenaznačil. Čeká na pondělní rozhodnutí předsednictva ČSSD, zda bude strana pokračovat, nebo z vládního projektu odejde. „Mně vadí to, že se to celé natahuje. Ve chvíli, kdy pan premiér odmítl jiné kroky, jako je kompetenční žaloba, tak je to v rukou prezidenta republiky a je to i v rukou sociální demokracie,“ dodal šéf strany Jan Hamáček.