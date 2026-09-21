Země za 47 let přišla o více než 12 bilionů tun ledu z Grónska a Antarktidy, ukazují satelity


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Scientific Data, University of California Irvine

Vědci sloučili do jednoho výzkumu satelitní pozorování z evropských a amerických družic. Díky tomu dokázali přesně popsat, o kolik ledu se za posledních pět desítek let zmenšily ledovce kolem pólů.

Podle rozsáhlé vědecké zprávy od roku 1979 přišly ledovce v Grónsku a Antarktidě o přibližně 12,5 bilionu tun ledu. Většina z nich odtála do oceánu, část ale zmizela i vlivem jiných procesů. Je to množství, které by pokrylo celé území kontinentální Evropy vrstvou silnou asi 120 centimetrů.

Nejvíc ledu je na Zemi nahromaděno na pólech, obě místa ale vlivem oteplování Země o zmrzlou vodu přicházejí. Podle nové studie ale není hlavní příčinou teplejší vzduch, nýbrž voda. Teplejší voda totiž proniká pod ledovce zespodu a ze stran - voda pak odtéká do oceánu, popsali vědci v odborném časopise Scientific Data.

Japonští vědci zkoumají ledovce, které odolávají změně klimatu
Ilustrační foto

„Ledovcové štíty rychle tají,“ komentoval výsledky spoluautor studie Eric Rignot, glaciolog z Kalifornské univerzity v Irvine. „Polární oblasti tají, hladina moře celosvětově stoupá a to ještě více zvýší zranitelnost pobřežních oblastí.“

Čísla o ledu

Veškerý roztátý led se proměnil ve vodu – což zvýšilo globální hladinu moře přibližně o 3,1 centimetru. To ale není jediný vliv na stoupající hladinu oceánů, přispívá k ní i oteplování vody: Když se molekuly vody zahřívají, pohybují se rychleji a vyžadují tak víc prostoru. Voda tak zvětšuje svůj celkový objem, což přímo vede k růstu hladiny moří, aniž by do nich přitékala nová voda z tajících ledovců.

Změna klimatu hrála významnou roli při sesuvech v Nepálu
Záchrana lidí uvázlých v horách při nepálském zemětřesení

Tři centimetry mohou vypadat jako zanedbatelné číslo; ve skutečnosti to má ale konkrétní dopady. Podle studie se s každým nárůstem hladiny moře o jeden centimetr přibližně další 2 až 3 miliony lidí alespoň jednou ročně dostanou do záplavových území.

Nový výzkum je výjimečný v tom, že poprvé využívá více dat. Mezinárodní spolupráce vedená Evropskou kosmickou agenturou se totiž v minulosti zabývala táním ledových štítů pouze na základě evropských satelitních dat. Díky zapojení satelitů NASA teď ale glaciologové dokázali zmapovat objemy ledových štítů v Antarktidě až do roku 1979 a v Grónsku až do roku 1972.

Tání se zrychluje

„Existuje jasný trend: ledové štíty ztrácejí stále více hmoty a tento trend se z desetiletí na desetiletí zesiluje, zejména pokud se podíváme na led, který se uvolňuje do oceánu,“ uvedli autoři. „A je zcela zřejmé, že to souvisí se změnou klimatu.“

Výzkum také popisuje, že v 70., 80. a na počátku 90. let byly ledové štíty relativně stabilní, ale poté začalo tání, které se kolem roku 2010 výrazně zrychlilo. „To je důvod k obavám, protože to ukazuje, že tyto změny zaostávají za globálním oteplováním o desítky let. To znamená, že můžeme očekávat, že budou pokračovat ještě desítky let – i kdybychom dokázali zastavit oteplování planety,“ uvedl spoluautor studie Andrew Shepherd.

Vědci našli pod Krvavými vodopády v Antarktidě oázu pravěkého života
Krvavé vodopády v Antarktidě

Vědci našli v datech také zajímavou změnu trendu, která naznačovala, že se zrychlující nárůst v letech 2020 až 2023 zastavil – nicméně podle hlubší analýzy to spíše odráželo krátkodobé výkyvy počasí, nikoli dlouhodobé trendy. Studie končí údaji z roku 2023, ale když autoři zběžně prošli údaje za rok 2024 a 2025, ukázalo se, že zrychlující trend se opět obnovil.

Stabilita v Antarktidě byla podle autorů z velké části způsobena rekordními sněhovými srážkami ve Východní Antarktidě, které kompenzovaly rychlé tání v méně stabilním západním antarktickém ledovém štítu. Tříletá pauza byla „pouze výkyvem v záznamech“, dodávají autoři. „Dlouhodobý nárůst je důsledkem změny klimatu a hrozba je naprosto jasná.“

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Vláda schválila na příští rok deficit 386 miliard

ŽivěVláda schválila na příští rok deficit 386 miliard

03:26AktualizovánoPrávě teď
Průměrný důchod vzroste o 304 korun, k tomu důchodci dostanou jednorázově dva tisíce

Průměrný důchod vzroste o 304 korun, k tomu důchodci dostanou jednorázově dva tisíce

15:51Aktualizovánopřed 4 mminutami
Státy EU se shodly na prodloužení sankcí proti Rusům. Dvě jména ze seznamu zmizela

Státy EU se shodly na prodloužení sankcí proti Rusům. Dvě jména ze seznamu zmizela

před 6 mminutami
Stát bude od října opět denně regulovat maximální ceny paliv

Stát bude od října opět denně regulovat maximální ceny paliv

15:02Aktualizovánopřed 10 mminutami
Rusové útočili v Záporoží. Zasáhli i vysokou školu a obchodní centrum

Rusové útočili v Záporoží. Zasáhli i vysokou školu a obchodní centrum

08:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Licenci Václava Havla získá Městská knihovna v Praze

Licenci Václava Havla získá Městská knihovna v Praze

14:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Volby v Meklenbursku – Předním Pomořansku vyhrála AfD, v Berlíně zvítězila Levice

Volby v Meklenbursku – Předním Pomořansku vyhrála AfD, v Berlíně zvítězila Levice

00:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Etiopští povstalci se spojili. Chtějí svrhnout vládu

Etiopští povstalci se spojili. Chtějí svrhnout vládu

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Věda

Řeč mohla vzniknout povídáním u ohnišť, představili antropologové hypotézu

Vznik lidské komunikace pomocí slov, vět a příběhů podle nové vědecké úvahy nesouvisí tolik s obstaráváním potravy, ale spíše s podmínkami, které panovaly kolem pravěkých ohnišť.
Právě teď

Země za 47 let přišla o více než 12 bilionů tun ledu z Grónska a Antarktidy, ukazují satelity

Vědci sloučili do jednoho výzkumu satelitní pozorování z evropských a amerických družic. Díky tomu dokázali přesně popsat, o kolik ledu se za posledních pět desítek let zmenšily ledovce kolem pólů.
před 1 hhodinou

Společnost Anthropic začala provozovat AI biolaboratoř. Chce dělat vědu bez vědců

Americká společnost Anthropic, která patří mezi hlavní hráče v oblasti umělé inteligence (AI), začala provozovat biologickou laboratoř. Firma tak rozšiřuje své ambice z AI do světa farmaceutického výzkumu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na představitele podniku a zdroje obeznámené se situací, sama firma o laboratoři původně sama neinformovala.
před 5 hhodinami

Tyranosauři měli v podstatě stejnou tělesnou teplotu jako lidé

Je možná nepředstavitelné, že by člověk mohl mít něco společného s Tyrannosaurem rexem – predátorem, který žil před desítkami milionů let. Přesto mají tyto dva druhy jednu věc společnou – tělesnou teplotu. Uvádějí to vědci na základě výzkumu skloviny tyranosauřích zubů.
před 7 hhodinami

Experimentální terapie zachránila v USA život chlapci s pokročilou rakovinou jater

Genetická úprava vlastních imunitních buněk patří mezi nejmodernější lékařské metody. Přes její novost i experimentální status přináší spoustu úspěchů. Teď oznámili další pokrok američtí pediatři.
19. 9. 2026

Vědci objevili nový druh kočky. Měří půl metru a žije v Bolívii

Před deseti lety zavolali bolivijské bioložce Paole Nogales-Ascarrunzové z jedné rezervace. Oznámili jí, že našli opravdu divnou kočku, kterou původně ještě jako kotě našel místní muž a myslel si, že je to obyčejná kočka domácí. Když si uvědomil, že je to divoká šelma, informoval úřady. Vědci, kteří tvora zkoumali, ho teď popsali jako dosud neznámý druh kočkovité šelmy.
18. 9. 2026

Severokorejské jaderné testy probudily spící seismologické zlomy

Vědci ze tří čínských univerzit popsali, že Severní Korea způsobila svými podzemními testy atomových zbraní nečekaně silné dopady. Otřesy nepřestávají dodnes, a to přesto, že se poslední taková zkouška odehrála už roku 2017.
18. 9. 2026

Vědci v Česku poprvé chytili největšího netopýra Evropy

Česká zoologická společnost oznámila, že se jejím vědcům podařilo odchytit netopýra obrovského. O jeho občasném výskytu na českém území sice věděli už řadu let, ale snaha o přímé pozorování byla nesmírně složitá. Tento druh může mít rozpětí křídel až půl metru.
18. 9. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

před 3 hhodinami
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

před 4 hhodinami
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026