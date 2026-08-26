Právě se stalo
Meta se v USA dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích Zobrazit

Prvního neandertálce objevili v lomu před 170 lety. Nebyli betaverzí moderních lidí


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24

Neandertálce si stále ještě spousta lidí představuje jako hrubější, primitivnější verze současných lidí. Nové analýzy ale ukazují, že to byli inteligentní, obratní a přizpůsobiví lidé, kterým k přežití až do současnosti zřejmě chybělo jen málo.

Za objev neandertálců mohlo vápno. V polovině 19. století zažívalo Německo boom chemického průmyslu a v něm hrálo vápno klíčovou roli. A tak se všude možně objevovaly lomy. Roku 1856, na konci srpna, našli dělníci při hledání vápna malou jeskyni v údolí Neander nedaleko Düsseldorfu. Obsahovala obrovské množství masivních kostí.

Patřily medvědům, jedna kostra byla ale menší – dělníci ji málem vyhodili, ale jeden z dozorců si naštěstí všiml její odlišnosti a donesl ji místnímu učiteli. Johann Fuhlrott se kromě učení i amatérsky věnoval paleontologii, takže okamžitě poznal, že to opravdu nejsou kosti jeskynních medvědů, ale lidí. Lidí, kteří žili velmi dávno a byli odlišní od těch současných.

Moderní ženy mají pánev jako neandertálci, muži se vydali jinou evoluční cestou, zjistili vědci
Ilustrační foto

Fuhlrott se pokusil v lomu zachránit i další kosti, ale už bylo pozdě, dělníci zbytek potenciálně zásadního nálezu mezitím zničili. Studoval tak alespoň to, co mu zůstalo. Byl sice pouhým amatérem a chyběly mu moderní technologie, ale z mimořádně robustních kostí usoudil, že patřily odolnému jedinci, a na základě silné vrstvy nadložního materiálu a mineralizovaného charakteru kostí došel k závěru, že jsou velmi staré.

Místo toho, aby svůj objev sám představil vědecké obci, odnesl kosti profesorovi anatomie na univerzitě v Bonnu, Hermannu Schaaffhausenovi. V roce 1857 oba muži představili neandertálce na zasedání místního přírodovědného spolku a Schaaffhausen nakreslil jeho lebku. V roce 1864 navrhl William King, profesor na Queen’s College v irské Galway, pro tohoto pravěkého člověka jméno Homo neanderthalensis.

Nacionalisté a neandertálci

Schaaffhausen byl sice příznivcem přirozeného výběru a evoluce dokonce dříve než Charles Darwin, ale v tomto případě si netroufl prohlásit neandertálce za jiný lidský druh. Místo toho šířil vysvětlení, že kosti musely patřit nějakému příslušníkovi předgermánských kmenů, který se ale zásadně lišil svou lebkou od jiných známých pravěkých lidí v Evropě.

Schaaffhausen ho tak označil za příslušníka „barbarské a divoké rasy“. Další doboví experti byli ale ještě opatrnější, odlišnosti na kostře označovali za důsledky nějaké nemoci, pravděpodobně křivice neboli rachitidy. Tímto způsobem došli k dnes až komickému závěru, že typické neandertálské mohutné nadočnicové oblouky byly důsledkem toho, že se neandertálec často mračil kvůli bolesti z křivice (a v jiné verzi z nadměrného nadýmání).

Velmi dobový byl pokus o vysvětlení od tehdejší vědecké celebrity, profesora Augusta Mayera, který primitivní rysy považoval za důkaz, že šlo o kosti ruského kozáka, který se na místo dostal během napoleonských válek.

Za některé migrény a závratě možná mohou geny neandertálců
Srovnání lebky moderního člověka a neandertálce

Za 170 let, které od objevu uplynuly, různí vědci neandertálce postupně zařazovali a vyřazovali ze skupiny lidských příbuzných – nebo předchůdců. Přelom přinesl rok 2006, kdy vědci popsali genom těchto pravěkých lidí a později za to dostali Nobelovu cenu. Díky tomu se nakonec shodli, že lidé Homo sapiens a Homo neanderthalensis měli společné předky (zatím nepopsané), od nichž se vydělili asi před 450 tisíci lety.

Rozdíly mezi takzvanými moderními lidmi a neandertálci byly ale z hlediska nejen genetiky poměrně malé, takže se mezi sebou mohly oba druhy bez větších problémů křížit. A jak dokazuje celá řada nálezů, dělaly to poměrně často. Nejstarší důkaz pochází z Izraele z doby před asi 140 tisíci roky.

Díky tomu je v genech moderních lidí, zejména Evropanů, dodnes spousta genetického materiálu neandertálských předků.

Vzestup a konec neandertálců

V očích mnoha lidí vypadají neandertálci jako jakási betaverze moderních lidí, jako primitivní pralidé bez kultury i bez inteligence. Nic by ale nemohlo být dále od pravdy. Moderní věda prokázala, že neandertálci byli ve své době stejně pokročilí jako naši předkové – a v mnoha ohledech dokonce možná i pokročilejší.

Objevy z posledních let vycházející z genetiky, chemické analýzy kostí a experimentální archeologie obraz chlupatého primitiva zásadně proměňují a přináší obraz bytosti, která uměla šikovně zpracovávat potravu, léčit nemocné, pečovat o postižené členy tlupy, šít oděvy z kůží dravců a po tisíce generací sdílet krajinu i partnery s moderním člověkem.

Chemické analýzy kostí ukazují, že neandertálci konzumovali maso přinejmenším stejně často jako dnešní vlci nebo lvi, doplňkově jedli i měkkýše a luštěniny. Lidský organismus ale nedokáže zpracovat víc než zhruba dvanáct set kalorií z bílkovin denně, protože při vyšší dávce hrozí poškození jater. Lovecký způsob života přitom vyžadoval mnohem víc energie.

Řešením byl tuk: naleziště Neumark Nord u Lipska, vzdálené jen asi sto kilometrů od českých hranic, odhalilo takzvanou „továrnu na tuk“, což bylo místo, kde neandertálci před 125 tisíci lety systematicky drtili a zřejmě i vařili kosti nejméně 172 zvířat, aby z nich získali energeticky bohatý tuk. Jde o nejstarší doklad podobně sofistikovaného zpracování potravy, o sto tisíc let starší, než se dosud předpokládalo.

Neandertálci jedli červy, prokázala studie na Farmě těl
Ilustrační foto

Novější studie z Farmy těl v americkém Knoxvillu navíc naznačila, že běžnou součástí jídelníčku byly i larvy much žijící v rozkládajícím se mase — šlo o vysvětlení vysokého množství dusíku nalézaného v neandertálských kostech.

Tradiční představu neandertálce zahaleného do kůže z jelena nebo mamuta zase doplnila studie ze španělského naleziště Navalmaíllo u Madridu. Řezné stopy na kosti tlapy jeskynní hyeny, analyzované i pomocí umělé inteligence, naznačují, že si zvíře stáhli z kůže, aniž by ho snědli, morek přitom zůstal nevyužitý. To ukazuje, že kožešiny predátorů, se svým charakteristickým skvrnitým vzorem, sloužily jako ochrana proti chladu, případně měly i symbolický význam.

Neandertálci ovládali výrobu specializovaných kamenných i kostěných nástrojů: v jeskyni na Kavkaze se našel nejstarší známý kostěný hrot kopí v Evropě. Z belgické jeskyně pak pochází víceúčelový nástroj vyrobený z kosti jeskynního lva, kterému vědci přezdívají „švýcarský armádní nůž“ doby kamenné. Prokázalo se také, že dokázali lovit velké a nebezpečné šelmy, včetně jeskynních lvů a hyen, a v Německu vybudovali osadu i mimo obvyklé jeskynní útočiště.

Archeologové našli kousek od českých hranic neandertálskou „továrnu na tuk“
Kosti se stopami po získávání tuku

A ovládali také medicínu. V altajské jeskyni Čagyrskaja popsali vědci na 59 tisíc let staré stoličce stopy po vrtání kamenným hrotem přímo do dřeňové dutiny zubu, což byl nejstarší doložený zubařský zákrok, který jeden neandertálec provedl druhému, a pacient ho podle míry opotřebení zubu přežil o řadu let.

Ještě silnější svědectví o soucitu přinesl nález ve španělské jeskyni Cova Negra: dítě s příznaky Downova syndromu se tam dožilo šesti až sedmi let, tedy mnohem déle než jiné pravěké případy tohoto postižení. Podle autorů studie to bylo možné jen díky dlouhodobé, nejspíš kolektivní péči celé tlupy, nikoli pouze matky.

Analýza genomu ukázala, že ke křížení mezi Homo sapiens a neandertálci docházelo nesymetricky. Gen mezi oběma druhy proudil hlavně přes neandertálské muže a ženy druhu Homo sapiens, zatímco chromozom X zůstal téměř bez neandertálské stopy – nejpravděpodobnějším vysvětlením jsou dlouhodobé preference při výběru partnera, nikoli biologická nekompatibilita.

Kam zmizeli?

Dnes proto mají lidé mimo Afriku v genomu obvykle dvě až tři procenta neandertálské DNA. Podle nálezu kostry dítěte z lokality Zlatý kůň ve středních Čechách se lidé s neandertálci začali křížit prakticky ihned poté, co se poprvé setkali. Výše popsaný izraelský nález u hory Karmel dokládá kontakty už před 140 tisíci lety.

Neandertálci žili vedle moderních lidí asi 350 tisíc let. Proč asi před čtyřiceti tisíci lety poměrně náhle a rychle vymřeli, stále není jasné. Nedávno ale něco naznačila opět genetika, konkrétně genom neandertálce s přezdívkou Thorin z francouzského údolí Rhôny.

Jeho linie totiž žila padesát tisíc let zcela izolovaně od ostatních neandertálských populací, bez genetické výměny i s tlupami vzdálenými jen pár dní chůze. Na rozdíl od Homo sapiens, který se šířil na obrovská území a budoval si přitom rozsáhlé sociální sítě, žili neandertálci v malých, uzavřených skupinách o pár desítkách členů, což omezovalo jejich genetickou pestrost i schopnost přizpůsobit se klimatickým změnám a nemocem. A možná to minimalizovalo jejich šance přežít v konkurenci sociálně schopnějších lidí, kteří se stali našimi přímými předky.

Zahaleni v kůžích hyen. Neandertálci možná zvládli ochlazování světa změnou ošacení
Hyena skvrnitá

Výběr redakce

Krapinec odstoupil z čela Českých drah

Krapinec odstoupil z čela Českých drah

14:26Aktualizovánopřed 1 mminutou
Meta se v USA dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích

Meta se v USA dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích

před 9 mminutami
Írán tvrdí, že se s Ománem dohodl na podílech na Hormuzu

Írán tvrdí, že se s Ománem dohodl na podílech na Hormuzu

před 31 mminutami
Rusové útočili v Černihivu, Ukrajina zasáhla sklad Wildberries i rafinerii

Rusové útočili v Černihivu, Ukrajina zasáhla sklad Wildberries i rafinerii

10:36Aktualizovánopřed 31 mminutami
Po přívalových povodních jsou v Nepálu a Tibetu mrtví a stovky pohřešovaných

Po přívalových povodních jsou v Nepálu a Tibetu mrtví a stovky pohřešovaných

12:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto rozpočtové novely

Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto rozpočtové novely

03:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Začíná kompletní oprava pražské Invalidovny, trvat by měla čtyři roky

Začíná kompletní oprava pražské Invalidovny, trvat by měla čtyři roky

před 2 hhodinami
Soudy začínají rozhodovat o žalobách rolnického fondu na firmy z Agrofertu

Soudy začínají rozhodovat o žalobách rolnického fondu na firmy z Agrofertu

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Prvního neandertálce objevili v lomu před 170 lety. Nebyli betaverzí moderních lidí

Neandertálce si stále ještě spousta lidí představuje jako hrubější, primitivnější verze současných lidí. Nové analýzy ale ukazují, že to byli inteligentní, obratní a přizpůsobiví lidé, kterým k přežití až do současnosti zřejmě chybělo jen málo.
před 55 mminutami

Krymsko-konžská hemoragická horečka se šíří Evropou. Může se dostat i do Česka

Do Evropy stále více pronikají dříve exotické nemoci. Jednou z nich je krymsko-konžská hemoragická horečka, která se letos dostala výrazněji na Pyrenejský poloostrov. Tamní vědci hledají poučení v Kosovu, které si už prošlo většími vlnami.
před 4 hhodinami

Oteplování může trojnásobně zdražit pšenici, varuje studie

Postihne-li sucho významnou rozlohu klíčových světových obilnic s pšenicí, její cena na globálních trzích roste. Výsledky nového mezinárodního výzkumu naznačují, že oteplení o tři stupně Celsia by mohlo způsobit ztrojnásobení průměrné ceny pšenice ve srovnání s rokem 2010 očištěné o inflaci. Kvůli dopadům klimatické změny se zvyšuje riziko, že v jednom roce sucho zasáhne rozsáhlejší plochy s pšenicí než v minulosti.
před 5 hhodinami

Jak se svět blíží ke katastrofickým klimatickým jevům, rozebírá agentura AP

Agentura AP varuje v rozsáhlém textu před příliš optimistickým pohledem na katastrofální události současnosti i vykreslováním budoucnosti pozitivními scénáři.
před 23 hhodinami

V hlubinách ostravsko-karvinských dolů objevili geologové králíkit

V ostravsko-karvinských dolech objevili odborníci dosud neznámý minerál. Pojmenovali ho po českém geologovi Jiřímu Králíkovi, nese tak jméno králíkit. Minerál je natolik drobný, že ho nelze pozorovat ani běžným optickým mikroskopem, k jeho popisu proto museli využít několik specializovaných metod, uvedli zástupci olomoucké přírodovědecké fakulty, kteří se na výzkumu podíleli s odborníky z olomouckého vysokoškolského ústavu CATRIN, ostravské univerzity, ale i ze zahraničí.
včera v 14:29

Ruský dron řízený AI zabil tři civilisty. Brzo to bude jako ve filmu Terminátor, varují Ukrajinci

Američtí novináři popsali první případ, kdy umělá inteligence (AI) v dronu připravila o život lidi. Byli to tři ukrajinští civilisté, na které ruská zbraň vybavená pokročilým algoritmem zaútočila v Záporoží.
včera v 13:33

Osm miliard let na cestě. Dalekohledy zachytily záblesk vzdálené galaxie

Dalekohledy LST-1 a MAGIC na Kanárských ostrovech zachytily záření, které letělo vesmírem déle, než existuje Slunce a Země. Vyslalo ho aktivní galaktické jádro poháněné obří černou dírou, popsali čeští vědci, kteří se na objevu podíleli.
včera v 12:31

Záhadná nemoc zabíjí keňské slony, zvířata trpí ochrnutím

Nejméně devatenáct slonů uhynulo od června v jižní Keni na záhadné onemocnění, jehož příčinu se dosud nepodařilo zjistit. Zvířata trpí mimo jiné částečným ochrnutím a mají potíže se postavit. Keňská služba pro ochranu přírody (KWS) původně upozornila na vysoké koncentrace kyanidu v tělech uhynulých slonů a možnost otravy pesticidy, někteří odborníci ale tuto teorii zpochybňují. Informovala o tom agentura AFP.
včera v 11:41

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

před 21 hhodinami
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

před 22 hhodinami
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

včera v 10:19
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026