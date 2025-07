Archeologové našli kousek od českých hranic neandertálskou „továrnu na tuk“

Pravěcí lidé dokázali sofistikovaně zpracovávat zvířata o sto tisíc let dříve, než naznačovaly dosavadní důkazy. Nové objevy ukázaly také na nečekaně velký rozsah této činnosti.

Neandertálci měli vždy hlad. Hlad po tuku. Podle toho, co se o nich ví, se živili hlavně masem zvířat, která ulovili, ta jim dala kalorií dost. Problém ale byl v tom, že ve formě, kterou tito pravěcí lidé nedokázali tak úplně využít.

Drtivá většina z nich byla ve formě bílkovin, ale lidský organismus má limity, které mu brání přijmout jich víc než asi 1200 kalorií za den. Je-li tato hranice překročená, pak může dojít k poškození jater. A to bylo něco, co si neandertálci rozhodně nepřáli – museli dobře vědět, co jim hrozí, když se bílkovin přejí.

Jenže současně byl jejich životní styl spojený s nutností mnohdy konzumovat víc než 1200 kalorií: lov velkých zvířat nebo útěk před těmi ještě většími vyžadoval energie spoustu. V létě to nebylo tak složité: lovci si mohli najít rostliny bohaté na sacharidy, ale v zimě tuto šanci neměli. A tak jim zbýval vlastně jen jediný možný zdroj: tuky. Vědci o tom celé roky spekulovali, ale teď už mají konečně vynikající důkazy. Jde současně o první doklad toho, že neandertálci ovládali sofistikovanější druh zpracování potravin.

Objev uskutečnili v dnešním Německu, nedaleko od Lipska a tedy jen asi sto kilometrů od českých hranic. Našli tam něco, čemu s nadsázkou přezdívají „továrna na tuk“. Asi před 125 tisíci lety tam neandertálci dlouhodobě zpracovávali ulovená zvířata tak, že z nich získávali právě tuk bohatý na energii.