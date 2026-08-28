Německé letiště se potýká s malárií


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, BBC, FAZ

Dosavadní dopad ohniska malárie, které se objevilo na frankfurtském letišti v Německu, čítá šest nakažených a dva mrtvé. Epidemiologové se pokoušejí přijít na to, jak se nákaza na místě rozšířila.

Malárie je nemoc spojovaná spíše s tropy nebo jihem Evropy, teď ale na ni zemřeli dva lidé v Německu. Tento případ je výjimečný tím, že se vše odehrálo v prostorách letiště. Všech šest nakažených i oba zesnulí jsou totiž zaměstnanci mezinárodního letiště ve Frankfurtu nad Mohanem.

Německé úřady informovaly o události tento týden, nákaza na letišti přitom vypukla už na začátku července. Podle BBC se nakazili zaměstnanci na různých pozicích a v různých oblastech letiště. Experti se stále snaží zjistit přesný původ těchto případů, které nedokáží určit. Na letišti již také rozmístili pasti na komáry.

Malárie z letiště

Malárii způsobuje parazit rodu Plasmodium, kterého přenášejí ve svých slinách právě komáři. Když nakažený jedinec (samice komára rodu Anopheles) saje krev z člověka, přenese parazita na něj. Plasmodium neboli česky i zimnička pak napadne jeho tkáně, rozmnoží se v nich a nakonec infikuje jeho červené krvinky.

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Samička komára Anopheles, přenašeče malárie

Typickými příznaky mírného průběhu jsou únava a zimnice – obecně jsou dost podobné chřipce. Jenže mnohdy mohou přerůst v celkový kolaps organismu, jenž končí i smrtí.

Teoriím o původu chybí důkazy

Malárie se do Německa dostává jen výjimečně, její přenašeči nedokáží v tamním klimatu přežívat. Epidemiologové proto pracují s tím, že se lidé nakazili od komára nebo komárů, kteří přicestovali na palubě nějakého letadla.

V tuto chvíli není jasné, zda tyto infekce šíří pouze jeden komár, nebo jich je více. Úřady stále čekají na výsledky krevních testů, které by měly odhalit případné podobnosti mezi jednotlivými případy. To může trvat ještě několik týdnů. Epidemiologové už také testují všechny komáry odchycené do pastí rozmístěných na letišti.

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Barevná elektronová mikrofotografie zobrazující parazita malárie (modrý útvar), který se přichytí na lidskou červenou krvinku. Detail pak ukazuje místo přichycení při větším zvětšení

Vědci předpokládají, že na palubách letadel importovaní komáři mohou vyvolat menší lokální epidemie. Může se to stát, pokud budou místní druhy komárů sát krev od nakažených lidí – takové případy už se objevily v USA. Německé úřady ale uklidňují, že pro tento scénář zatím neexistují žádné důkazy. „Pro obyvatelstvo Frankfurtu je riziko považováno za velmi nízké. Nemoc se nepřenáší z člověka na člověka, ale vždy ji přenášejí komáři,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví v dopise zveřejněném ve středu, v němž podrobně informovalo o ohnisku nákazy.

Frankfurtské letiště doporučilo svým zaměstnancům, aby dávali pozor na své zdraví, a pokud by na sobě pozorovali nějaké příznaky, které by se daly spojit s malárií, mají okamžitě kontaktovat lékaře. Šance, že se nakazí náhodný cestující, je velmi nízká, protože na letišti lidé s výjimkou zaměstnanců nestráví dostatek času.

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