Abnormální řasinky a těhotná želvuška. I to jsou nej videa ze světa pod mikroskopem


před 43 mminutami|Zdroj: ČT24, SWIM 2026

Soutěž Nikon Small World se snaží dívat na věci, které člověk bez pomoci přístrojů nevidí. Videa světa pod mikroskopem jsou totiž nejen zajímavá a mnohdy krásná, ale také přispívají k vědeckému poznání. Ve středu byli vyhlášeni vítězové letošního ročníku.

Vítězem 16. ročníku videosoutěže Nikon Small World in Motion, která hledá nejlepší videa zobrazující pouhým okem neviditelný mikrosvět pozorovatelný jen přístroji, se stal čínský biolog Ning Sü z Pekingské univerzity. Porota ocenila jeho krátký snímek, který zachycuje abnormální pohyb řasinek dýchacích cest u dítěte s nemocí, která se jmenuje primární ciliární dyskineze.

Toto vzácné onemocnění způsobuje chronickou rýmu, stálý vlhký kašel, záněty vedlejších nosních dutin, opakované zápaly plic a někdy i vážné poškození průdušek. Je způsobené tím, že se řasinky v dýchacích cestách nemohou pohybovat koordinovaně, jak je to běžné u zdravého člověka. Video natočené pomocí takzvané difrakční mikroskopie s vysokým rozlišením ukazuje, jak pohyb může odhalit důležité biologické detaily, které statické snímky samy o sobě nedokážou plně zachytit.

Podívejte se i na dalších pět videí, která zaujala porotu soutěže, do níž se i letos přihlásily stovky expertů na mikroskopii z celého světa:

GALERIE
Pět oceněných snímků ze soutěže Nikon Small World in Motion

S vítěznými snímky minulých ročníků soutěže, a to v kategorii video i fotografie, se můžete seznámit v článcích níže.

Pavouci, buňky, krystaly. Vítězové fotografické soutěže Nikon Small World ukazují okem neviděné
Spodní strana těla pavouka třesavky velké
Nikon Small World představuje nejlepší snímky světa pod mikroskopem
Nikon Small World 2020, Andrei Nica
Záhady krásného světa pod mikroskopem: soutěž Nikon Small World 2017 zná vítěze
Vítězové fotografické soutěže Nikon Small World 2017
Porota vybrala nejlepší snímky pořízené mikroskopem. Uspěl i Čech
Jiří Černý: Skákavka

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