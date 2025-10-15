Zázraky proměn, miniaturní organismy a okem neviditelné rostliny – to všechno ukazují vítězné fotografie specializované soutěže Nikon Small World. Letos se konal už jednapadesátý ročník klání o nejlepší snímek pořízený s pomocí mikroskopu.
Porota vybrala nejlepší snímky pořízené mikroskopem. Uspěl i Čech
Porotci tohoto ročníku soutěže vyhlásili vítězem čínského přírodovědce Jou Čanga. Vyhrál s fotografií, na níž brouk pilous rýžový sedí na rýžovém zrnku. Snímek zachycuje hmyz s plně roztaženými křídly a nabízí pohled do života často přehlíženého zemědělského škůdce.
„Vyplatí se ponořit se hluboko do entomologie: porozumět chování hmyzu a zvládnout osvětlení,“ řekl autor vítězného snímku. „Vynikající dílo spojuje umělecký talent s vědeckou přesností a zachycuje samotnou podstatu, energii a ducha těchto tvorů,“ doplnil.
Porota na snímku ocenila, že ukazuje svět jinak, než ho pozorovatelé znají. „Práce Jou Čanga je pozoruhodnou ukázkou síly mikroskopie, která nám může pomáhat odhalovat nové pohledy na svět kolem nás,“ vyzdvihla komise expertů, která pro vítěze hlasovala.
„Letos je to o to výjimečnější, že se soutěže účastnil poprvé a nejenže získal první místo, ale i další jeho snímek se umístil v první dvacítce. Jeho úspěch podtrhuje ducha soutěže Nikon Small World – vzbuzovat údiv, zpřístupňovat vědecké poznatky všem a oslavovat umění mikroskopického světa,“ zdůraznila porota.
Podívejte se na dvacítku nejlepších snímků v soutěži:
Úspěch zaznamenal v soutěži i účastník z tuzemska. Mezi čestné zmínky zařadila totiž porota také fotografii českého vědce Jiřího Černého z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, který pořídil snímek pavouka skákavky. Jde o fotografii v úvodu článku.