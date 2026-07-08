Dá se žárlit na umělou inteligenci? Podle kanadského výzkumu ano


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24, The Conversation

Kanadští psychologové a sexuologové informovali o zatím nevydaném výzkumu ve kterém zjistili, že lidé považují umělé inteligence za vztahovou hrozbu – větší než AI pornografii nebo sexuální hračky. Chatboti jsou dnes tak realističtí, že na ně lidé žárlí, tvrdí vědci.

Můžete si s nimi povídat dlouhé hodiny. Jsou milí, jsou přátelští, jsou komunikativní. Chatboti představují už několik let alternativu ke komunikaci s živými lidmi – a stále víc také k flirtování. Existuje spousta specializovaných komerčních modelů, které mohou nabýt jakékoliv myslitelné povahy, charakteru nebo temperamentu. A pokud má člověk k dispozici internet, jsou na rozdíl od lidí vždy k dispozici.

Mezi lety 2022 a 2025 vzrostl počet aplikací s digitálními partnery na pokec o neuvěřitelných sedm set procent, jedna těch z nejoblíbenějších, Character.AI, vykázala v roce 2025 přibližně 20 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Podle expertů na vztahy to odráží nejen osamělost lidí v moderní společnosti, ale i kvalitu umělých inteligencí.

Tyto systémy jsou naučené a vytrénované tak, aby v lidech podporovaly citové vazby, mají tak naučené reakce na lidské chování vlastně lépe než většina lidí. Lidé proto mohou velmi snadno podlehnout dojmu, že na druhé straně je někdo s emocemi, charakterem, osobností, ba i duší. Nedávný výzkum ukázal, že 21 procent uživatelů dává přednost romantické AI před interakcí se skutečným partnerem.

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Protože se tito AI partneři explozivně rozšířili po celém světě tak rychle, vyvolává to u vědců spoustu otázek. Na jednu z těch klíčových se teď pokusili odpovědět kanadští psychologové. Zajímalo je, jestli už lidé na AI flirty žárlí. Jejich studie ukázala, že ano.

Nevěra s nehmotnou bytostí

Žárlivost je emocionální reakce na nevěru, odborně tedy na „porušení emocionální nebo sexuální exkluzivity“, které přesměrovává romantickou lásku, pozornost nebo emocionální investici od primárního partnera k jinému.

Romantičtí AI partneři nejsou pouhou zábavou ani sexuálními nástroji. Lidé je často popisují jako partnery, kteří jim dodávají pocit uznání, jsou citliví a je snadné se jim svěřit. Někteří se na ně obracejí kvůli erotickým rolím nebo sexuálnímu objevování, zatímco u jiných se tento vztah prohlubuje až k randění, nebo dokonce – ve výjimečných případech – i k zasnoubení nebo svatbě.

Už nedávný výzkum naznačil, že se již nejedná o okrajový jev. Průzkumy ve Spojených státech odhalily, že alespoň jeden z šesti dospělých uvedl, že alespoň jednou komunikoval s romantickým společníkem s umělou inteligencí, a asi třetina respondentů uvedla, že by používání takového společníka partnerem považovali za nevěru. V jiné studii zaměřené na mladé dospělé si téměř dvě třetiny pravidelných uživatelů přály, aby se jejich lidský partner choval více jako jejich AI společník.

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Nový výzkum probíhal v Kanadě. Psychologové oslovili skupinu 1815 dospělých lidí. Zajímaly je jejich názory na různé partnerské interakce mezi lidmi a AI. „Naše výsledky ukazují, že přibližně polovina respondentů považovala využívání romantického společníka partnerem za nevěru a zhruba tři čtvrtiny uvedly, že by na to reagovaly negativně. Reakce na romantické společníky byly ve skutečnosti přibližně stejně negativní jako reakce na seznamovací aplikace a takzvaný webcamming, přičemž v obou případech se jedná o zapojení třetí osoby,“ popsali autoři v komentáři, který vydali na webu The Conversation.

Vědci zdůrazňují, že tyto reakce byly negativnější než reakce na všechny ostatní moderní sexuální technologie – od AI pornografie až po sexuální pomůcky. „Zajímavé je, že téměř dvě třetiny uživatelů romantických partnerů vytvořených umělou inteligencí své používání před partnerem tajily,“ dodávají vědci.

Hrozba, kterou lidé vnímají odlišně

Tento vzorec ale neplatil pro všechny stejně. Ženy považovaly AI flirty za dvakrát větší zlo než muži, také u žen byla dvakrát větší pravděpodobnost, že používání romantického společníka považují za nevěru. Pozoruhodné bylo, že nejmladší účastníci výzkumu, zástupci generace Z, byli vůči takovým flirtům negativnější než starší lidé. A větší problém měli s AI vztahy také pravicoví a konzervativní voliči.

Co to znamená? Podle autorů studie, která zatím neprošla recenzním řízením, lidé nevnímají AI jako pouhé stroje. „Zaujímají mezi sexuálními technologiemi specifický vztahový prostor, který může zpochybňovat hranice partnerského vztahu i bez přítomnosti třetí lidské osoby,“ upozorňují. „Jejich význam nespočívá pouze v tom, co dokážou, ale také v tom, co mohou ve vztahu představovat: utajení, emocionální odklon, srovnávání nebo posun v intimitě směrem od lidského partnera.“

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Ukázalo se, že největší obavy vyvolávalo, když byla umělá inteligence využívaná jako plnohodnotná náhrada pro komunikaci s partnerem nebo jako řešení konfliktů s partnerem. To totiž přímo snižuje hodnotu lidských partnerů, kterým může připadat, že nejsou dostateční a že je překonají „pouhé“ stroje.

Dlouhodobé dopady?

Zatím podle vědců není jasné, jak se využívání romantického společníka v průběhu času projevuje v reálných romantických vztazích. Výzkum také zatím nezjistil, jak mohou AI společníci ovlivňovat spokojenost ve vztahu a emocionální intimitu mezi lidmi v pevných vztazích ani jaké vztahové potíže – jako jsou konflikty, neuspokojené emocionální či sexuální potřeby – je mohou vést k hledání těchto interakcí.

Vzhledem k tomu, že se intimita zprostředkovaná umělou inteligencí stává v každodenním životě stále viditelnější, bude zodpovězení těchto otázek zásadní pro pochopení toho, jak se romantické vztahy mění ve stále více digitalizované společnosti, zakončují psychologové.

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