Bílý dům hostil další jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Na setkání a rokování dorazila také řada evropských lídrů. Vztahy Trumpa se Zelenským měly turbulentní vývoj, šéf Bílého domu s nástupem do úřadu nejprve sliboval rychlé ukončení války a příměří s Ruskem. Po nezdaru následovala vyhrocená schůzka s ukrajinským lídrem v Bílém domě, která se zvrhla až do veřejné vzájemné hádky.
Vztahy Trumpa se Zelenským poznamenalo několik otřesů
Oba muži ale nalezli společnou řeč třeba ve Vatikánu na pohřbu papeže Františka a od té doby už vzájemnou rétoriku nevyhrocují.
První setkání obou mužů od začátku plnohodnotné ruské invaze proběhlo loni v září v New Yorku. Tehdy ještě jako schůzka ukrajinského prezidenta a amerického prezidentského kandidáta. Trump během kampaně za znovuzvolení sliboval ukončit konflikt za jediný den od nástupu do úřadu.
„Máme velmi dobrý vztah, stejně jako ho mám – jak víte – s (ruským vládcem Vladimirem) Putinem. A pokud zvítězím, myslím, že to vyřešíme velmi rychle. Myslím, že dosáhneme dohody,“ prohlašoval coby republikánský kandidát na prezidenta.
Zelenskyj tehdy opáčil, že doufá, že dobré vztahy mezi nimi budou pokračovat. Po Trumpově návratu do Bílého domu ale ruská válka na Ukrajině zuřila dál. Dobré vztahy utrpěly zejména během už zmíněné letošní únorové návštěvy Zelenského v Oválné pracovně.
Evropská opora
Situaci pomohli uklidnit evropští partneři – hlavně francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer. Zelenskému radili, jak s Trumpem vyjednávat v jeho stylu – jako třeba na dubnovém pohřbu papeže Františka ve Vatikánu. Uzavřeli tam dohodu o nákupu dalších amerických zbraní.
Po dalším setkání tváří v tvář v červnu na summitu NATO v Haagu už oba státníci popisovali vztahy opět jako přátelské a na dobré cestě k uzavření dohody. „Jak víte, měli jsme takové menší neshody. Někdy byl až… Ale teď už milejší být nemohl. Myslím, že chce brzy konec (války), stejně jako já,“ pochvaloval si Trump.
Od té doby si spolu prezidenti opakovaně telefonovali. Ten americký popsal jeden z těchto rozhovorů jako „zatím nejlepší společnou konverzaci“. „Vysoce si ceníme amerických principiálních kroků, které vyvíjejí tlak na Moskvu v zájmu míru. Právě teď je třeba jednat, aby bylo Rusko přinuceno k míru,“ ocenil dříve Trumpův postoj Zelenskyj.
Ukrajinský prezident spolu s evropskými lídry zjišťují, jak se vyvinula americká pozice po setkání s ruským vládcem Putinem na Aljašce. A jak spolu překlenou rozcházející se pohled na otázku nutnosti okamžitého příměří jako základ pro jednání – poté, co Trump opustil myšlenku klidu zbraní ve prospěch hledání trvalého míru.
Sázka na Trumpovy oblíbence
Na washingtonskou misi evropských lídrů vyrazili také ti politici, kteří mají s prezidentem USA dobré vztahy dlouhodobě. Například italskou premiérku Giorgiu Meloniovou chválil šéf Bílého domu ještě předtím, než se znovu ujal prezidentského úřadu. Cestu si k němu díky společnému zájmu našel i finský prezident Alexander Stubb. Trumpovy plány pro NATO zase vítá generální tajemník Aliance Mark Rutte.
„S prezidentem Trumpem si často telefonuji a nezaznamenal jsem nic, co by naznačovalo, že se chce (z jednání o míru, pozn. red.) stáhnout,“ prohlásil v polovině června letošního roku Stubb.
Ten v mládí snil o kariéře profesionálního golfisty, právě díky tomuto sportu se dostal mezi Trumpovy evropské oblíbence. Po společné březnové hře na Trumpově floridském hřišti se prezident USA rozhodl k nákupu finských ledoborců. Stubb stál po jeho boku i na pohřbu papeže Františka ve Vatikánu.
Téměř na domácí půdě se tam s ním krátce bavila také italská premiérka Meloniová. Ta má s Bílým domem výjimečné vztahy, Trump i jeho viceprezident JD Vance ji označují za „fantastickou“ političku. V dubnu ji oba přivítali ve Washingtonu.
„Všichni ji mají rádi a respektují. A to nemohu říct o mnoha lidech. A stala se z ní přítelkyně, máme teď opravdu skvělý vztah mezi Itálií a námi,“ prohlásil Trump v dubnu letošního roku. Potvrdilo se to jen o den později, kdy pro změnu vítala Meloniová amerického viceprezidenta v Římě.
Díky tomu si vysloužila přezdívku Trumpova evropská našeptávačka. Zbytek starého kontinentu doufá, že jí bude pozorně naslouchat i v otázce Ukrajiny, kterou Meloniová v boji proti Rusku bezpodmínečně podporuje. Teď kvůli washingtonské schůzce dokonce přerušila dovolenou.
„Fandíme premiérce Meloniové. Pokud jde o ruskou agresi na Ukrajině, zaujímá zodpovědný a etický postoj,“ uvedl v letos v dubnu polský ministr zahraničí Radosław Sikorski.
Rutte usiluje o sblížení
To generální tajemník NATO Rutte si od některých evropských spojenců vysloužil kritiku – poté, co Trump zveřejnil jeho soukromý vzkaz. Rutte v něm chválil způsob, jakým americký prezident ukončil nedávnou krátkou válku mezi Izraelem a Íránem. Spojené státy tehdy bombardovaly íránská jaderná zařízení.
„Pořádně se porvali jako dvě děti na školním dvorku,“ prohlásil na konci června Trump. „Vy víte, že se strašně perou a nejde je zastavit. Tak je necháte, aby se rvali dvě nebo tři minuty, a pak už je snadné to zastavit,“ dodal. „A pak taťka musí občas použít silnější výrazivo,“ opáčil Rutte. Dle Trumpa musí člověk „občas přitvrdit“.
Podobně nadšeně Rutte přivítal, že Trump přiměl členy Aliance, aby schválili plán, podle kterého budou na obranu vynakládat pět procent svého HDP. I díky tomu by Rutte mohl patřit mezi ty evropské hlasy, kterým Trump přikládá váhu.
